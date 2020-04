Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Miloš Biković (@bikovic) дана 6. Дец 2019. у 12:27 PST



Nedavno ste se vratili iz Amerike. Vaš brat otkrio je da ste prethodni boravak u toj zemlji opisali rečima: “Sve imaju, ali nemaju smisla”. Sa kakvim utiscima ste se ovog puta vratili?

– Ameriku je teško definisati, velika je to zemlja. Lepo je što pruža mogućnosti, ljudi se kulturno obraćaju jedni drugima, ljubazni su i prijatni. Ponekad je to samo lažna ljubaznost. Nekad su zaista zainteresovani da porazgovaraju sa vama, da obavite, kažu, “small talk”, i to čine iskreno, niko ih ne primorava na to i ništa vam ne “prodaju”. S druge strane, tamošnje društvo izrazito je materijalno orijentisano. Sve vam se prašta osim siromaštva i neuspeha. Video sam Menhetn, koji važi za centar sveta, a sav je raskopan. Na svakih sto metara vire nekakve cevi, iz asfalta izbija para… Na Vol stritu iz luksuznih automobila izlaze ljudi u skupocenoj odeći i prolaze pored beskućnika koji su i moralno i fizički u stanju raspadanja. Video sam i prelepu prirodu, i impozantnu arhitekturu, i umetnost, ali i primitivizam, i nedolično ophođenje. Amerika je jedan sasvim drugi svet.

Činjenica je da ste sa malo godina postigli mnogo. Veliko je iskušenje odoleti osećaju bitnosti, posebno kada ste rođeni na ovim prostorima. Šta vas drži čvrsto na zamlji?

– To što sebi ne priznajem uspeh. Uveren sam da postoji neka viša sila koja raspolaže našim životom i trudim se da što je moguće više uživam. U mom slučaju to znači da radim i pomeram granice, pre svega sopstvene. Ne smatram sebe previše bitnim, jer znam da moj život može da se završi svakog časa i da se ništa ne bi promenilo. Baš kao što kaže izreka: “Memento mori” (“Seti se da si smrtan”). Sve će biti isto i kad mene ne bude. Ukratko, to bi bila neka zdrava higijena za čovekov osećaj preterane bitnosti.

“Ljudi često osećaju prazninu ili nepremostivu samoću i lutaju kako bi to osećanje utolili nekim surogatima – novcem, uspehom, izlascima, kontaktima, alkoholom“, izjavili ste jednom prilikom. Čime vi ublažavate taj osećaj?

– Mislim da može da se ublaži na nekoliko načina. Pre svega “bogotražiteljskim“ podvigom, umetnošću, ljubavlju, iskrenim odnosima, prijateljstvom i stvaralaštvom.

Prošle godine, na pitanje kakva su vam očekivanja, rekli ste: „Da moja dela više liče na moju ulepšanu predstavu o sebi“. Koliko ste u tome uspeli?

– Ne znam, nije na meni da o tome govorim.

Uspešan, zgodan, lepo vaspitan i megapopularan, zadovoljavate sve uslove da se nađete na listi najpoželjnijih neženja. Šta je to što ženu čini poželjnom?

– Pre svega hvala na komplimentima, a što se pitanja tiče, rekao bih da je to sklad unutrašnje prirode i spoljnih atributa. Kada kažete “poželjna”, to može da se odnosi na fizičku privlačnost, ali i da ima neki dublji smisao. Mislim da ženu privlačnom čini iskrenost i vernost sopstvenoj prirodi. Mene privlači kada neko radi na sebi, kada se razvija i obrazuje, kada je zainteresovan za svet oko sebe. Kada ima smisao za humor i interesantan je sagovornik. Još ako trenira…

Odajete utisak osobe pune samopouzdanja. Jeste li oduvek bili takvi?

– Mislim da se na samopouzdanju radi, što ja još činim. Ono se gradi zajedno sa nekim delom, a za delo je, kao i za samopouzdanje, potrebno vreme, ako nije lažno naduvano i kompenzatorskog karaktera.

Sa kojom svojom osobinom se najteže nosite?

– Teško se mirim s tim da nisam svestan svojih osećanja, svoje sujete. Zapravo, to je jedna dugotrajna i mukotrpna borba.

Postoji li nešto što vam ne ide od ruke, a žarko biste želeli?

– Ne uspevam da nađem slobodno vreme i usporim ritam života.