Ukoliko 2026. godinu dočekujete kod kuće u krugu porodice i najbližih prijatelja, recept Ljiljane Blagojević za vanilice zasladiće celu ekipu! Poslasticu koju obožavaju sve generacije pravile su naše bake i mame, a pravimo ih i sami, vrlo rado.

Nedavno je slavna glumica na Instagramu otkrila svoj recept za vanilice, koje su bile još slađe jer je imala specijalnog pomoćnika – unuku Mionu. Luka Šarac

U kojoj god varijanti da se pravi ovaj kolač sadrži tri osnovne namirnice: brašno, mast i šećer. U skorije vreme pojavila se i posna verzija, bez jaja, sa margarinom umesto masti. Ljilja se držala starinskog načina, što je i otkrila u jednom komentaru.

I mi smo za vas izabrali tradicionalni recept koji će probuditi sva čula, ali i uspomene na neka lepa prošla vremena. Za pedesetak kolačića potrebno je: pola kilograma brašna, 300 grama masti, 200 grama šećera u prahu, 200 grama kristal-šećera, jedno celo jaje, dva žumanca. Dodajte tome i jedan štapić vanile isečen na komadiće, sok od jednog limuna, kašičicu fino narendane korice limuna, 200 grama mlevenih oraha, pola kvasca, decilitar mleka, džem po želji (kajsije ili šipak).

Obratite pažnju na mali trik: nekoliko dana pre pravljenja šećer u prahu pomešajte sa iseckanim štapićem vanile i ostavite ih zatvorene u jednoj posudi. Tako ćete dobiti vanilin-šećer.

U činiji mešajte mast sa običnim šećerom da dobijete kremastu smesu. Umutite brašno, orahe, jaje, žumanca, limunov sok i koricu. Testo pokrijte i ostavite na nekoliko sati u frižideru, najbolje preko noći. Postavite testo na pobrašnjenu radnu površinu i rasklagijajte do debljine od oko pola centimetra. Dva pleha obložite papirom za pečenje. Uz pomoć male modle isecite keksiće kružnih oblika, izvadite iz testa i poređajte u plehove.

U zagrejanoj rerni, na oko 180 stepeni pecite ih deset do 12 minuta, da ostanu beli. Pustite da se ohlade. Kada su potpuno hladni, svaki keksić premažite džemom i poklopite drugim keksićem. Uvaljajte ih u vanilin-šećer sa svih strana i poređajte u limenu kutiju.

Naše bake nekada su imale specijalne kutije za vanilice. Kolačići obično u njima stoje dan ili dva pre serviranja. Što duže stoje, sve su lepši!





