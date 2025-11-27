BLACK FRIDAY BEAUTY EDITORIAL: Sve što treba da znaš pre nego što krene shopping Promo

Black Friday je za sve ljubitelje parfema, luksuzne šminke i pažljivo biranih skincare rituala jedan od najuzbudljivijih dana u godini. Iako mnogi zamišljaju haotičnu trku za popustima, pravi Black Friday može biti elegantno, organizovano i iznenađujuće prijatno iskustvo — posebno kada znaš gde i šta želiš da kupuješ.

Zato smo kreirali ovaj vodič: da tvoj Black Friday bude više uživanje nego jurnjava.

FABUspot je “the spot” za Black Friday shopping

Black Friday možda postoji svuda, ali ponude nisu iste svuda. Ove sezone, FABUspot je mesto gde luksuz, širok izbor i pametna kupovina idu ruku pod ruku.

Od 28. do 30. novembra 2025. uživaj u:

- 25 % popusta na sve kupovine iznad 3.500 RSD

- 30 % popusta na MAC za sve kupovine iznad 2.500 RSD

- 10% na brend Dior

Popusti se ne kombinuju sa drugim popustima i ne važe na već snižene proizvode.

A pored sjajnih popusta, FABUspot nudi i ekskluzivne pogodnosti:

Besplatna dostava

Plaćanje na rate – luksuzna kupovina sada je lagana i fleksibilna.

Poklon uzorak pri svakoj online kupovini – isprobaj nove mirise i formulacije bez kompromisa.

Uz sve ove pogodnosti, kupovina postaje više od šopinga — postaje ritual zadovoljstva, biranja, otkrivanja i pametnog planiranja praznične sezone.

Najtraženiji favoriti koji prvi nestaju

Ako želiš da osiguraš svoje favorite, Black Friday je pravo vreme da deluješ — brzo, pametno i sa stilom. Premium proizvodi čekaju na tebe, a svaki trenutak donosi novu priliku da osvojiš najbolje iz sveta luksuzne kozmetike.

Mirisi predvode ovu jurnjavu. Legendarni Tom Ford Black Orchid i nežni Elizabeth Arden White Tea odmah privlače pažnju. Oni koji žele ove mirise obično deluju brzo — odmah po otvaranju ponude. Promo

U skincare svetu, kultni proizvodi privlače istu pažnju: Estée Lauder Advanced

Night Repair, Clinique Moisture Surge 100H, Clarins Double Serum i Dr. Jart+ Cicapair

Tiger Grass Color Correcting Treatment — svi oni postaju prvi izbor za one koji žele da

unaprede svoju beauty rutinu.

Make-up fanovi odmah biraju svoje favorite, a među apsolutnim hitovima za prazničnu euforiju izdvaja se Bobbi Brown Moonstone šimerasta senka — savršena da unese suptilan sjaj i učini tvoje praznične look-ove nezaboravnim.

Kako kupuju pravi beauty entuzijasti

Black Friday najviše voli one koji dođu spremni. Evo nekoliko malih trikova koji prave

veliku razliku:

- napravi wishlistu unapred

- izdvoj favorite koje gledaš već mesecima

- proveri dostupnost i online i u radnjama

- reaguj odmah čim krene akcija, ne čekaj poslednji dan popusta

- izaberi praznične poklon setove na vreme jer se najlepši brzo rasprodaju

Uz ovako mali plan, Black Friday više nije “shopping haos”, već najlepši beauty događaj

u godini. Promo





