Strašno dobri popusti za Halloween u Fashion Company radnjama i online
Tokom Halloween sezone, Fashion Company je pripremio ponudu koja će uplašiti sve ljubitelje mode i šopinga, da, jer je tako dobra.
U periodu od četvrtka, 30. oktobra do nedelje, 2. novembra, kupce očekuje 20% popusta na kompletan asortiman u svim radnjama i online.
Za one koji više vole da kupuju iz udobnosti svog doma, samo online važi i dodatnih 20% popusta na već snižene artikle iz Mid Season Sale i Outlet ponude.
Pored modnih komada, posebna pažnja posvećena je i ljubiteljima nege jer su svi KIKO Milano Skincare proizvodi na 25% popusta.
U okviru ponude izdvajaju se atraktivni jesenji komadi, a mi vam predstavljamo naših top 10 komada koje ćete obožavati.
Pantalone HUGO, Kaiš Scotch&Soda, Košulja LiuJo, Cipele Steve Madden, Torba Calvin Klein, Farmerke Levi’s, Patike Bata, Majica Superdry, Jakna Guess, Košulja Levi’s
Akcija se ne odnosi na brendove UGG i Wellenstein.
Naše maloprodajne objekte možete pronaći u sledećim gradovima:
BEOGRAD
Galerija – Fashion&Friends, Replay, Diesel, Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess, Levi’s, Timberland, Camper, Steve Madden, Shoezen, Armani Exchange, KIKO Milano
Ušće – Fashion&Friends, Hugo, Levi’s, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein Underwear, Timberland, KIKO Milano
Delta City – Fashion&Friends, KIKO Milano
Rajićeva - Fashion & Friends, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Scotch&Soda
BEO - Fashion & Friends, Superdry, KIKO Milano
Ada Mall – Fashion & Friends
BIG Fashion - Fashion&Friends
Knez Mihailova – Replay, Superdry, Steve Madden, KIKO Milano
NOVI SAD
BIG Fashion - Fashion&Friends, Replay, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein,
Levi’s, Steve Madden, Superdry, Timberland, Shoezen
BIG - Fashion & Friends
PANČEVO
BIG – Fashion&Friends
KRAGUJEVAC
BIG Fashion – Fashion&Friends
NIŠ
Delta Planet – Fashion&Friends, Replay, Levi’s
Forum - Tommy Hilfiger
ČAČAK
BIG– Fashion&Friends
ŠABAC
BIG– Fashion&Friends
Pročitajte još
Instagram, Zara, TikTok – šta opstaje u našim telefonima danas?
Koliko aplikacija ste instalirali ove godine? A koliko ih još uvek koristite?
30/10/2025Saznajte više
Jakov Jozinović za pola sata rasprodao Sava Centar: 15.000 ljudi još uvek čeka karte
Jakov Jozinović za pola sata rasprodao Sava Centar: 15.000 ljudi još uvek čeka karte
30/10/2025Saznajte više
Moxy Belgrade – mesto gde se duh Beograda slavi sa stilom
Moxy Belgrade – mesto gde se duh Beograda slavi sa stilom
30/10/2025Saznajte više
Jasna Đurović mnogo radi, malo spava, ali od jedne navike ne odustaje: Oslobodila me je svih stega u životu
Jasna Đurović kondiciju održava trčanjem
30/10/2025Saznajte više
100 violina kao nezaboravno muzičko iskustvo: Nastavak tradicije koncerata u Plavoj dvorani
Četiri decenije jedinstvene muzičke formacije koja čuva tradiciju mađarske i romske muzičke kulture
28/10/2025Saznajte više
Slatkiš koji svakog dana možete jesti, svi misle da goji, ali ne! Sindi Kraford ga obožava
Slatkiš koji ne goji - možete ga jesti svakoga dana
28/10/2025Saznajte više
Komentari (0)