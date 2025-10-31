Strašno dobri popusti za Halloween u Fashion Company radnjama i online Promo

Tokom Halloween sezone, Fashion Company je pripremio ponudu koja će uplašiti sve ljubitelje mode i šopinga, da, jer je tako dobra.

U periodu od četvrtka, 30. oktobra do nedelje, 2. novembra, kupce očekuje 20% popusta na kompletan asortiman u svim radnjama i online.

Za one koji više vole da kupuju iz udobnosti svog doma, samo online važi i dodatnih 20% popusta na već snižene artikle iz Mid Season Sale i Outlet ponude.

Pored modnih komada, posebna pažnja posvećena je i ljubiteljima nege jer su svi KIKO Milano Skincare proizvodi na 25% popusta.

U okviru ponude izdvajaju se atraktivni jesenji komadi, a mi vam predstavljamo naših top 10 komada koje ćete obožavati. Promo

Pantalone HUGO, Kaiš Scotch&Soda, Košulja LiuJo, Cipele Steve Madden, Torba Calvin Klein, Farmerke Levi’s, Patike Bata, Majica Superdry, Jakna Guess, Košulja Levi’s

Akcija se ne odnosi na brendove UGG i Wellenstein.

Naše maloprodajne objekte možete pronaći u sledećim gradovima:

BEOGRAD

Galerija – Fashion&Friends, Replay, Diesel, Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Guess, Levi’s, Timberland, Camper, Steve Madden, Shoezen, Armani Exchange, KIKO Milano

Ušće – Fashion&Friends, Hugo, Levi’s, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein Underwear, Timberland, KIKO Milano

Delta City – Fashion&Friends, KIKO Milano

Rajićeva - Fashion & Friends, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, Scotch&Soda

BEO - Fashion & Friends, Superdry, KIKO Milano

Ada Mall – Fashion & Friends

BIG Fashion - Fashion&Friends

Knez Mihailova – Replay, Superdry, Steve Madden, KIKO Milano

NOVI SAD

BIG Fashion - Fashion&Friends, Replay, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein,

Levi’s, Steve Madden, Superdry, Timberland, Shoezen

BIG - Fashion & Friends

PANČEVO

BIG – Fashion&Friends

KRAGUJEVAC

BIG Fashion – Fashion&Friends

NIŠ

Delta Planet – Fashion&Friends, Replay, Levi’s

Forum - Tommy Hilfiger

ČAČAK

BIG– Fashion&Friends

ŠABAC

BIG – Fashion&Friends





