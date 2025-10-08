Ples koji je ujedinio Balkan: Poznati par Mileusnić – Karić doneo istoriju na Zlatiboru

Zlatibor je proteklog vikenda postao plesna prestonica Balkana.Pod vođstvom poznatog bračnog para Ivana Mileusnića i Danijele Karić–Mileusnić, održano je prvo WDSF Balkansko prvenstvo u solo disciplinama, čime je Srbija ušla u istoriju svetskog plesnog sporta. Događaj je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta Republike Srbije. Photo studio still

U dvorani kompleksa TRK Zlatibor, pred publikom koja je do poslednjeg mesta ispunila salu, više od 160 takmičarki iz sedam zemalja regiona pokazalo je da umetnost pokreta ima moć da spoji čitav Balkan.

"Ovo prvenstvo nije samo praznik plesa, već simbol zajedništva i posvećenosti. Ponosan sam što se upravo Srbija pokazala kao domaćin istorijskog događaja koji prevazilazi granice sporta," izjavio je Ivan Mileusnić, potpredsednik Plesnog saveza Srbije i vlasnik plesnog kluba Dare to Dance. Photo studio still

Posebnu zahvalnost uputio je Generalnom sponzoru, koji je prepoznao prave vrednosti i svojim doprinosom podržao razvoj plesa i mladih talenata. Takođe, Mileusnić je istakao duboku zahvalnost Generalnom sekretaru Plesnog saveza Srbije, gospođi Dragani Lukić, bez čije ideje, inicijative i podrške ovo takmičenje ne bi ni postojalo.



REČ DANIJELE KARIĆ MILEUSNIĆ, PREDSEDNICE ORGANIZACIONOG ODBORA



"U ova izazovna vremena uspeli smo da ujedinimo Balkan kroz umetnost i ples, i to je ono na šta sam najponosnija. Zahvalna sam svim prijateljima i saradnicima koji su podržali ovaj događaj i pokazali da prave vrednosti i dalje postoje. Najveća investicija za budućnost je upravo ulaganje u omladinu – jer ulaganje u sport znači ulaganje u zdraviju decu, i u fizičkom i u psihičkom smislu. A ulaganje u ples je ulaganje u univerzalni jezik koji svi razumeju – jezik koji ruši barijere, briše granice i donosi mir, razumevanje i blagostanje. Verujem da će ovaj događaj biti inspiracija da nastavimo da gradimo zajedništvo, jer je ples mnogo više od pokreta – on je način da svet učinimo boljim." Marko Vulević

Zlatibor je tokom vikenda disao u ritmu energije, pokreta i emocija. Događaj je postavio nove standarde u organizaciji plesnih manifestacija, potvrdivši da Srbija poseduje stručnost, kreativnost i viziju da bude domaćin događajima svetskog formata. Photo studio still

"Najveća investicija za budućnost je ulaganje u omladinu," dodala je Danijela Karić Mileusnić."Ulaganje u sport je ulaganje u zdraviju decu, a ulaganje u ples — to je ulaganje uuniverzalni jezik koji ruši sve granice i donosi mir i blagostanje. To je naš put, naš smisao i naša misija."

Zlatibor je tih dana postao više od destinacije — postao je simbol zajedništva. Svetla reflektora, zastave zemalja, aplauzi publike i suze pobednika — sve to ispisalo je novu stranicu istorije plesa na Balkanu.

Ovo je bio trenutak kada je Balkan plesao kao jedno srce. A iz tog ritma rađa se budućnost. Photo studio still

WDSF Balkan Championship Solo Latin 2025 — događaj koji je spojio umetnost, strast i

zajedništvo celog regiona.

