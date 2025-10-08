„Festival ruskog filma – Srbija 2025." - Besplatne filmske projekcije za decu i odrasle

„Festival ruskog filma – Srbija 2025.“ koji ROSKINO organizuje uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije biće održan od 9. do 12. oktobra u nekoliko gradova u Srbiji. U Beogradu, Novom Sadu, Vranju, Pirotu i Nišu gledaoci će moći da vide popularne ruske filmove za decu i odrasle. Promo

U okviru besplatnih projekcija gledaocima festivala će biti predstavljeno pet filmova novijeg datuma.

„Bremenski muzičari“ (2023. godina, režija Aleksej Nužni) je porodični mjuzikl i filmska bajka rađena po motivima poznatog sovjetskog crtanog filma „Lutajući umetnici“ – Trubadur, Pas, Mačka, Magarac i umišljeni Petao pripremaju se da izvrše još jedan podvig u nizu. Oni moraju da nasmeju kraljevu kćerku, i zbog toga im predstoje opasne avanture.

IMDB: https://www.imdb.com/title/tt21352916/?ref_=nm_flmg_unrel_1_act Promo

„Junski pelin“ (2024. godina, režija Julija Bočarova) je dokumentarna filmska priča očevidca o snazi duha i dečijoj hrabrosti u vreme Velikog otadžbinskog rata. Inspirisan stvarnim događajima, film priča o nostalgiji, prolaznosti vremena i uspomenama.

IMDB: https://www.imdb.com/title/tt32598136/?ref_=sr_t_1 Promo

„Nije bio na spisku“ (2025. godina, režija Sergej Korotajev) je ratna drama po istoimenoj priči Borisa Vasiljeva o poručniku Nikolaju Plužnjikovu, koji je do poslednjeg daha ostao da brani legendarnu tvrđavu u Brestu u borbi protiv fašista.

IMDB: https://www.imdb.com/title/tt33349694/ Promo



„Mesečuljak. Povratak kući“ (2024. godina, režija Konstantin Bronzit) animirani film o simpatičnom vanzemaljcu koji je snimljen po motivima popularne crtane serije „Mesečuljak i njegovi prijatelji“ čiji je autor, dvostruko nominovan za nagradu Oskar.

IMDB: https://www.imdb.com/title/tt31936557/?ref_=tt_mlt_tt_t_5



„Muke po Mateju“ (2023. godina, režija Sergej Iljin) romantična komedija koja priča o iznenadnoj i neočekivanoj ljubavi đakona Mateja i prkosne slikarke Agate.

IMDB: https://www.imdb.com/title/tt25135186/

U Beogradu Festival će otvoriti film „Nije bio na spisku“, dok će se u Novom Sadu projektovati „Junski pelin“. Svečana ceremonija otvaranja festivala zakazana je za 18.30h, a nakon emitovanja filma, posetioci će imati priliku da učestvuju u panel diskusiji sa režiserom. Panel diskusija nakon projekcije filma “Bremenski muzičari” zakazana je za 11.10. nakon projekcije koja počinju u 10h. Promo

REPERTOA ZA BEOGRAD, bioskop MTS Dvorana:



9. oktobar, 18.30h – «Nije bio na spisku»; (svečano otvaranje festivala, projekcija filma i panel diskusija)

10. oktobar, 19:00h – «Muke po Mateju»;

11. oktobar: 10:00h – «Bremenski muzičari»; (projekcija filma i panel diskusija)

13:00h – «Mesečuljak. Povratak kući»;

18:00h – «Junski pelin»



Više informacija - https://tickets.rs/post/festival_ruskog_filma_1973









