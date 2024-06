Puls EXIT festivala - Program skrivenih dragulja Tvrđave i ove godine donosi muzičku raznolikost i nezaboravne noći

Ukoliko ste ikad želeli da opipate i osetite žilu kucavicu EXIT festivala, puls koji u svom ritmu već 24 godina dovodi stotine hiljada ljubitelja svih muzičkih žanrova širom sveta, onda ste sigurno posetili skrivene bine koje su sam duh EXIT festivala - one na kojima se stvaraju priče vredne sećanja na jednu mladost.

Ove godine se pripremite za savršen mix različitih žanrova, od lude vožnje na 174 bita po minutu na X-Bass Pit bini, preko spiritualnog srca EXIT festivala i najboljeg mesta za opuštanje sa ekipom Wendi Wadada Positive Reggae stejdža, pa sve do egzotičnih plesova i latino ritmova na Latino Stage by IDEA i eksploziju najvećih hitova tokom sva četiri dana na Radio AS FM bini!

X-Bass Pit je jedna od najmlađih bina na EXIT festivalu, ali ljubav festivala prema drum and bass muzici datira još od njegovih početaka. Još u ranim godinama EXIT-a, legende poput LTJ Bukem-a i Roni Size-a bili su među prvim međunarodnim izvođačima koji su nastupili, donoseći energične bass linije sa Glavne bine tokom kasnonoćnih X-Bass programa.

Shvatilo se da je vreme za poseban prostor posvećen isključivo bass muzici. Na Glavnoj bini će ovaj moćan zvuk pulsirati od britanske elektronske muzike i Rudimentala, koji već prvog dana osvaja EXIT festival.

Na Glavnoj bini će im se pridružiti australijski vizionar i oličenje nezavisne muzike Dub FX - sinonim za jedinstvenu kombinaciju beatbox-a, dubstep-a i reggae-a, stvarajući zvuk koji je jednako inovativan koliko i osvežavajući.

Na najvećoj bini festivala će im se, u četrvtak 11. jula, pridružiti i Flava D - pravo osveženje na sceni elektronske muzike, poznata po svojoj sposobnosti da besprekorno kombinuje elemente garage-a, grime-a i house-a. Njeno ime je sinonim za inovaciju i energiju, a njen dolazak na EXIT festival ove godine dodatno je podgrejao očekivanja publike koji će moći da je slušaju na Glavnoj bini.

Wenti Wadada Positive Reggae stejdž, spiritualno srce EXIT festivala i idealno mesto za opuštanje sa prijateljima, ponovo će otvoriti svoja vrata najvatrenijim ljubiteljima reggea 11. jula na dobro poznatoj lokaciji na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Ova bina, savršena za sve koji uživaju u pozitivnim vibracijama, opuštenoj atmosferi i duhu jamajčanske muzike, ove godine će okupiti plejadu izvanrednih umetnika.

Tokom četiri dana festivala nastupaće: Badou Boy Sound System, Beathoven, Butchaa, Bush Mad Squad, Count Bassy, DJ STK, Echotronix feat. Lion Warriah, Elioh, Herbal Queen, Hornsman Coyote (DJ Set), I Sens & Selecta Antwan, Ital Vision, Jah Akka, Jahmessenjah Sound System, Little Shuja, Lock D, Mefa, Mizizi Selecta, Showme Selecta, Skadam, Soulcraft & Masso Narradi Live, Tommy T i Wenti Wadada Closing Party.





Za sve ljubitelje elektronskih bitova i najboljeg noćnog provoda, svake godine Gaia Trance bina predstavlja strane i domaće izvođače koji prenose najbolju atomsferu sa žurki koje organizuju tokom cele godine širom Srbije i regiona.

Na Latino Stage by IDEA bini, magičnom mestu koje vas poziva na ples, latino ritmovi oživljavaju svaku notu. Bez obzira jeste li zaljubljenik u latino ritmove ili tek početnik, ovde možete otputovati na muzičko putovanje prepuno plesnih koraka i učiti od izvođača i plesača iz svih krajeva sveta.

Ove godine posetioci će moći da zaigraju uz DJ Sarchy, Orient Express, DJ Beathoven, DJ Tito ft. Kaipiriña, DJ’s Rey, DJ Edwin Gomez, Zero Witches, DJ Tete, Arceo Jr & Mauri, P&P Fusion, Fusion Company, Casanova, DJ Kelvin, DJ Olof, Zero Witches, DJ Olof, Zero Witches, DJ St_Iva, P&P Fusion, DJ Jesus, El Real & Energy, DJ Sesha, DJ Beathoven, DJ Sarchy, Pablo & Mauri, Orient Express, Haddada, DJ Rey ft. Kaipiriña, Adelante i DJ’s Back 2 Back i DJ Edwin Gomez vs. DJ Tete.

Na ovom stejdžu zađuskajte uz Morning Indian, Lena Glish, Peryz & Dave, Spear, Pacho & Pepo, Ra5tik, Macro, Lena Glish, Jjoy, Spear, The Vibe Radio Show DJ’s (Pele Drezgić, wd87, Shot, Vien), Supertons, Macro, Peryz & Daave, Lock’d, Morning indian, Ra5tik, Vanjanja i Teodora Jarić b2b Meli.

Stavite slušalice, pojačajte i zaigrajte uz najjaču silent žurku u celom regionu! Silent Disco bina je nezaobilazno mesto za ljubitelje dobrog provoda koji dolaze na EXIT festival. Godinama unazad, ova bina privlači reke posetilaca, koji se spuštaju u rovove ove jedinstvene zone.

Na ovogodišnjem EXIT festivalu očekuje vas muzička avantura koja će stvoriti uspomene za ceo život! Uz raznovrsne žanrove na binama kao što su X-Bass Pit, Wenti Wadada Positive Reggae i Latino Stage by IDEA, EXIT festival će još jednom pokazati zašto već 24. godinu zaredom privlači posetioce iz celog sveta.

Spremite se za nezaboravne noći na Glavnoj bini uz izvođače poput Rudimental, Dub FX i Flava D, kao i za trance atmosferu na Gaia Trance bini. Ne zaboravite da stavite slušalice i zaigrate na Silent Disco bini, dok će Radio AS FM bina biti srce festivala uz najveće hitove.

Vidimo se na EXIT festivalu za magične trenutke, vrhunsku muziku i avanture koje ćete pamtiti celog života!

