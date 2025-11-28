Aca i Kosana Sofronijević renoviraju pentahus, sve će biti podređeno princezi

Aca i Kosana Sofronijević ovih dana žive pravu ljubavnu i porodičnu bajku, od kada su saznali da će njihovu sreću upotpuniti jedna devojčica kroz svega nekoliko meseci. Poznati harmonikaš i deset godina mlađa doktorka napravili su oazu mira u 150 kvadrata njegovog doskorašnjeg momačkog stana.
Dom Ace Sofronijevića uređen je po želji mlade doktorke a možemo videti da preovladavaju svetli tonovi bež, krem i sivi. U dnevnoj sobi centralno mesto zauzima ogromna biljka u saksiji koja prostor čini lepšim.
Sada renoviraju stan kako bi sve bilo idealno kada njihova porodica postane bogatija za još jednog člana. Aca Sofronijević i Kosana žive u 150 kvadrata na Vračaru, a kako se može videti na njihovim fotografijama, stan je uređen po poslednjem trendu. Ipak, par želi da osveži i sredi dodatno svoj životni prostor.
- Sada smo krenuli da sređujemo stan i da pripremamo sobu koju smo ostavili za bebu, ne sada, za kasnije naravno. Uvek je bila neka dečija soba koja je puna tako nekih stvari, kofer, harmonika, torbe, bicikl, tako da sad sređujemo i renoviramo stan. Baš se radujem, svaki dan sve više, jer je sve bliže - rekao je Sofronijević za Informer.
Pročitajte Zbog ovoga je Aca Sofronijević zaista napustio Nikad nije kasno, Žika Jakšić mu je rekao sledeće...
Harmonikaš je sada otkrio kako se oseća njegova žena i otkrio kako je izgleda trenutak kada su saznali da će postati roditelji.
- Kosana je super, mislim da će i ona doći sa nama. Odlično je sve, lepo podnosi, uživa - rekao je Aca Sofronijević, a onda je otkrio koliko je za njega bio emotivan trenutak kada je saznao da će postati otac:
- Mnogo emotivno. Mi smo to saznali 20. avgusta, na našem odmoru i bilo je jako emotivno i neverovatan osećaj. Kao da te je Bog dodirnuo.
Otkrio je da li je spreman za ulogu oca i priznao šta su mu rekle kolege kada su saznale lepu vest.
- Jesam, zaista sam spreman i radujem se tom. Jedva čekam. Mnoge moje kolege mi kažu "Videćeš ti kako je to", a radujem se tome i verujem da ću biti odličan - rekao je on kratko i priznao je da su počeli da razmišljaju o imenima za bebu.
Slične Vesti
Ovde živi ljubav! Dom Ace Sofronijevića uređen je po želji njegove supruge, centralno mesto u dnevnoj sobi pripada njoj
Dom Ace Sofronijevića je uređen u svetlim tonovima
23/03/2025Saznajte više
Pročitajte još
Aca i Kosana Sofronijević renoviraju pentahus, sve će biti podređeno princezi
Aca i Kosana Sofronijević renoviraju stan pre dolaska bebe
28/11/2025Saznajte više
I Melina Džinović (44) je imala problem: Ugojila se 45 kg, pa pomoću ovog trika postala prezgodna
Melina Džinović smršala 45 kilograma
28/11/2025Saznajte više
SVETOSAVSKI BAL U BEČU 2026 - TRADICIJA, UMETNOST I HUMANOST KOJA TRAJE
Svetosavski bal u Beču održaće se 6. februara 2026. godine u organizaciji Udruženja "Srpski centar.
28/11/2025Saznajte više
"Bolje PIP nego RIP": Hrabro, direktno i otvoreno o muškom zdravlju
Tokom trajanja kampanje, od 28. novembra do 31. decembra, u 20 odabranih IDEA, Roda i Mercator prodavnica širom Srbije potrošači imaju priliku da podrže akciju kupovinom kutije sa dva jaja koja vrede mnogo, ali nemaju cenu
28/11/2025Saznajte više
BLACK FRIDAY BEAUTY EDITORIAL: Sve što treba da znaš pre nego što krene shopping
Black Friday beauty editorial
27/11/2025Saznajte više
Komode koje osvajaju svojim dizajnom
Forma Ideale nameštaj
27/11/2025Saznajte više
Komentari (0)