Aca Sofronijević otkrio pol bebe, podelio fotografiju trudne supruge: Vi ste moj blagoslov

Aca Sofronijević danas slavi 42. rođendan, a ovo je bila prilika da sa javnošću podeli najlepše vesti - njegova supruga Kosana je u blagoslovenom stanju i u njihov dom uskoro stiže prinova!
Lepe vesti objavila je supruga poznatog harmonikaša, koja je u opisu zajedničke fotografije poručila:
- Sređan rođendan, Ti si najbolje lujdsko biće ikada. Hvala što si moj oslonobac, moja snaga i največa radost. Svuda i kroz sve zajedno. Živeli za sve što dolazi. Nas troje- napisala Kosana i nagovestila da stiže novi član porodice.
Nakon najsrećnijih vesti čuveni harmonikaš je objavio fotografiju trudne supruge Kosane koja je pridržavala stomak i imala širok osmeh na licu.
- Osmeh moj za život, hvala ti ljubavi, vas dve ste moj blagoslov. Moja dva srca - napisao je Sofronijević i tom prilikom otkrio da čekaju devojčicu.
Pročitajte Zbog ovoga je Aca Sofronijević zaista napustio Nikad nije kasno, Žika Jakšić mu je rekao sledeće...
Budući roditelji su trenutno u Parizu, odakle se oglasio i istakao da se raduje dolasku bebe.
Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza. Hvala puno. Dolazi beba, hvala vam puno. Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovena vest. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući da sviramo i čekamo dalje. 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili i sad spajamo sve lepe vesti, rekao je za "Blic".
Slične Vesti
Aca Sofronijević i njegova supruga danas primaju čestitke, povod je predivan
Slavlje u domu Ace Sofronijevića
20/11/2024Saznajte više
Pročitajte još
Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika
Zdravko Čolić sa porodicom proslavlja Aranđelovdan
21/11/2025Saznajte više
Ja sam lepši, pametniji i skromniji: Nebojša Grnčarski za HELLO! priča o svom bratu blizancu
Nebojša Grnčarski ima brata blizanca
21/11/2025Saznajte više
Jelena Gavrilović otkriva pravu istinu o selidbi u inostranstvo i udaji na jesen
Jelena Gavrilović u ekskluzivnom intervjuu za magazin Gloria otkriva najnovije detalje iz svog privatnog, ali i poslovnog života
20/11/2025Saznajte više
Maja Mandžuka o prijateljstvu sa Dajanom Kiton: Moja sestra Maša sarađivala je sa njom, upoznale smo se, kako to obično biva...
Glumica Maja Mandžuka otkriva detalje poznanstva sa slavnom oskarovkom Dajanom Kiton, koja je preminula 11. oktobra u Kaliforniji, u 80. godini života
20/11/2025Saznajte više
Živojinovići spremaju krsnu slavu, kotlić nasred dvorišta, Viktor glavni domaćin, pokazao kako teku pripreme (foto)
Živojinovići spremaju slavu, kotlić nasred dvorišta
20/11/2025Saznajte više
Kako je nastala "Žikina dinastija"? Rialda je tada imala samo 14 godina, majka je umesto nje potpisala ugovor
Kako je zaista nastala Žikina dinastija?
20/11/2025Saznajte više
Komentari (0)