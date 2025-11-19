Aca Sofronijević otkrio pol bebe, podelio fotografiju trudne supruge: Vi ste moj blagoslov

Aca Sofronijević danas slavi 42. rođendan, a ovo je bila prilika da sa javnošću podeli najlepše vesti - njegova supruga Kosana je u blagoslovenom stanju i u njihov dom uskoro stiže prinova!

Lepe vesti objavila je supruga poznatog harmonikaša, koja je u opisu zajedničke fotografije poručila: Instagram @kstisovic

- Sređan rođendan, Ti si najbolje lujdsko biće ikada. Hvala što si moj oslonobac, moja snaga i največa radost. Svuda i kroz sve zajedno. Živeli za sve što dolazi. Nas troje- napisala Kosana i nagovestila da stiže novi član porodice.

Nakon najsrećnijih vesti čuveni harmonikaš je objavio fotografiju trudne supruge Kosane koja je pridržavala stomak i imala širok osmeh na licu.

- Osmeh moj za život, hvala ti ljubavi, vas dve ste moj blagoslov. Moja dva srca - napisao je Sofronijević i tom prilikom otkrio da čekaju devojčicu.

Budući roditelji su trenutno u Parizu, odakle se oglasio i istakao da se raduje dolasku bebe.

Na malom odmoru smo, skoknuli smo do Pariza. Hvala puno. Dolazi beba, hvala vam puno. Presrećni smo, oduševio sam se, to je onaj osećaj kao da nas je Bog dodirnuo, blagoslovena vest. Uživamo u Parizu, pa se vraćamo kući da sviramo i čekamo dalje. 20. novembar je godišnjica kada smo se prvi put poljubili i sad spajamo sve lepe vesti, rekao je za "Blic". Instagram





