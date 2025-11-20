DRUGI DANI ERMITAŽA U SRBIJI BIĆE POSVEĆENI CARU PETRU VELIKOM I ODNOSIMA IZMEĐU RUSA I SRBA U VREME NjEGOVE VLADAVINE

Beograd će od 17. novembra biti domaćin drugih Dana Ermitaža u Srbiji i ovaj međunarodni kulturni projekat organizuju Ermitaž, najznačajniji muzej u Rusiji, i kompanija „Gasprom njeft”, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

Centralni događaj drugih Dana Ermitaža predstavlja izložba „Petar Veliki i Srbija". To je priča o prvom ruskom caru za čije su vladavine odnosi između srpskog i ruskog naroda dosegli jedan novi nivo. Posebna pažnja biće posvećena srpskim saborcima Petra Velikog: admiralu Matiji Zmajeviću, diplomati Savi Vladislaviću Raguzinskom, vojskovođi Mihajlu Miloradoviću i drugima.

Izložba će biti otvorena za posetioce od 18. novembra 2025. do 30. januara 2026. godine u Ruskom domu. Ova postavka će biti propraćena predavanjima naučnih saradnika Ermitaža o rusko-srpskim istorijskim vezama.

Filmski i umetnički program

U okviru Dana Ermitaža, 20. novembra u Ruskom domu biće premijerno prikazan dokumentarno-igrani film „Katarina Velika“, posvećen ruskoj carici Katarini II.

Domaća publika će takođe imati priliku ponovo da pogleda filmove „Petar Veliki. Poslednji car i prvi imperator“, „Imperatorke“ i kultni „Ruski kovčeg“.

Pored filmskih projekcija, 20. novembra posetioci će moći da posete izložbu kostima iz filma „Imperatorke”, na kojoj će biti izložene replike odeće nekoliko ruskih vladarki iz dinastije Romanov.

Još jedna izložba u okviru ovih Dana Ermitaža u Srbiji jeste projekat koji će se realizovati u Narodnom muzeju Srbije, u okviru kog će biti izložene umetničke kopije portreta vojskovođa i državnika Ruske imperije srpskoga porekla čiji originali čine deo kolekcije Ermitaža. Ove slike su uradili umetnici-restauratori iz Laboratorije za naučnu restauraciju slika na platnu Ermitaža, a Srbiji ih je poklonila grupa „Gasprom”.

Program drugih Dana Ermitaža u Srbiji dostupan je na veb-stranici projekta: www.daniermitaza.rs.

„Dani Ermitaža” predstavljaju niz događaja koje je inicirala je kompanija „Gasprom njeft”, jedan od najznačajnijih investitora u srpsku privredu i višegodišnji partner srpskog društva u celini, koji je pružio svoju prodršku i izradi mozaika u Hramu Svetoga Save. Sporazum o saradnji, koji predviđa razvoj projekata ruskog muzeja na teritoriji Srbije, „Gasprom njeft” i Ermitaž su potpisali u januaru 2023. godine, a već u oktobru iste godine održani su prvi Dani Ermitaža u Srbiji. Nakon uspeha tog događaja, odlučeno je da se sa projekatom nastavi 2025. godine.

Ermitaž (Sankt Peterburg, Rusija) je jedan od najvećih svetskih muzeja.

U Ermitažu se čuva preko 3 miliona kulturnih artefakata koji pripadaju različitim epohama i kulturama: od drevnih vremena do danas, od Antičkog sveta i Starog istoka do Zapadne Evrope i Rusije. To su slike i grafički radovi, skulpture, monete i medalje, kao i arheološki materijal. Ovakav vremenski i prostorni opseg čini Ermitaž ne samo jednim od najvećih svetskih muzeja već i multidisciplinarnim muzejem, koji je kadar ispričati priču o mnogim kulturama i njihovim međusobnim vezama.

Eksponati Ermitaža su izloženi u više od 10 zgrada i 500 sala ukupne površine od oko 100.000 kvadratnih metara. Milioni posetilaca svake godine dolaze u muzej kako bi videli raskošan enterijer Zimskog dvorca, remek-dela Rafaela, Đorđonea, Ticijana, Rubensa, Leonarda da Vinčija, Rembranta, Velaskeza, impresionista i drugih velikih majstora.






