Dvostruki pobednik kancera I stručnjak za prirodnu medicinu Roland Nemet govori o tome koliko se kvalitet namirnica promenio I kako je put ozdravljenja moguć uz poštovanje prirodnih zakona

- Danas živimo u vremenu kvalitativne gladi. To je takozvana B–vrsta pothranjenosti: mnogo kalorija, malo hranljivih materija. Hrana siromašna nutrijentima i višestruko prerađena izaziva upalne procese, a mikro–upale su osnova većine hroničnih bolesti - nakupljanje slobodnih radikala Promo

“Naše telo je svetilište – nije svejedno šta unosimo u njega”, kaže Roland Nemet, koji je uz pomoć prirode uspeo da pobedi dva puta kancer. Stručnjak za prirodnu medicinu, koji godinama pomaže ljudima da povratezdravlje prirodnim putem, ističe moć znanja.

Ako bi me neko pitao šta bih prvo podelio sa ljudima – proizvode koji mogu pomoći da se sačuva vitalnost i zdravlje, ili znanje koje nas može voditi ka isceljenju i dugovečnosti – bez dileme bih izabrao ovo drugo. Danas na svetu živi više od 8 milijardi ljudi, a od toga više od 4,4 milijarde boluje od neke hronične bolesti - svaka druga osoba je pogođena. Zašto smo danas toliko bolesni, i da li je oduvek bilo tako? Prema istraživanjima, pre 200–300 godina – tokom sredine i kasnog viktorijanskog perioda – svetska populacija bila je znatno manja (verovatno oko 5 milijardi ili manje), a samo 10–15% ljudi patilo je od teških hroničnih bolesti – onih koje danas pogađaju gotovo polovinu čovečanstva. Tada je to bilo otprilike 400–700 miliona ljudi, dok ih je danas više od 4 milijarde. Gotovo desetostruko povećanje. Šta se promenilo? Mnogi faktori imaju ulogu, ali jedan od najvažnijih je način života. Kada govorim o načinu života, ne mislim samo na to kako živimo, već i na to šta jedemo, koliko se krećemo, kako razmišljamo – i koji sistem verovanja nas vodi.Uveren sam da se sve više udaljavamo od zakona prirode. U mnogim oblastima izgubili smo ravnotežu. Ne znamo gde je granica, ne znamo kako da se uzdržimo od preterivanja, a naši međuljudski odnosi postaju sve slabiji. Istovremeno, mnogi su se udaljili od vere – od onog unutrašnjeg kompasa koji nam je nekada pokazivao put. Mnogo toga se promenilo, ali najveća promena dogodila se u našoj ishrani i u kvalitetu namirnica.

Sadržaj hranljivih materija u modernoj hrani smanjio se u proseku za 70–99% u poslednjih 50 godina. Police prodavnica prepune su prerađenih proizvoda siromašnih mineralima, vitaminima, enzimima, hlorofilom i fitonutrijentima. Većina tih proizvoda ne hrani, već iscrpljuje organizam – dok je istovremeno bogata kalorijama, što zvuči pomalo ironično. Zato danas kažemo da živimo u vremenu kvalitativne gladi. To je takozvana B–vrsta pothranjenosti: mnogo kalorija, malo hranljivih materija. Hrana siromašna nutrijentima i višestruko prerađena izaziva upalne procese, a mikro–upale su osnova većine hroničnih bolesti (nakupljanje slobodnih radikala). Promo

Rešenje nije u tome da jedemo više, već da biramo kvalitetnije – prirodne, minimalno prerađene namirnice.A danas je, pored toga, potrebna i dodatna podrška u vidu suplemenata. Dodaci ishrani 2025. godine nisu luksuz, već osnovni stub očuvanja zdravlja. To kažem kao vegan, koji se hrani pretežno biljnom hranom. Zbog same reči „dodatak“, mnogi misle da je suplementacija kao rezervni točak u automobilu – dobro je ako ga imate, ali može i bez njega. Međutim, u savremenom svetu to više nije slučaj. Naša hrana više ne sadrži ono što je nekada sadržala, naše telo je izloženo većem stresu,toksinima i pritisku, i zato nam je potrebna dodatna podrška.

Izuzetno je važno šta i kog kvaliteta unosimo u organizam. Ne radi se o količini, već o čistoći i bioraspoloživosti – da telo zaista može da iskoristi ono što mu dajemo.

