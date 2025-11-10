Odlažete otvaranje računa u banci? Rešenje se nalazi samo par klikova od vas

Zvoni alarm, a vi odlažete buđenje kako biste uhvatili još pet minuta sna. Tek ste otvorili oči, a već proveravate mejlove. Pred vama je dinamičan, užurbani dan: spremate se za posao, budite dete za školu, pokrećete auto i već razmišljate o nečemu što stalno odlažete: o otvaranju računa u banci.

U trci s vremenom, nizom obaveza koje kao da isplivavaju niotkuda iako ste se nadali da će ovaj dan biti mirniji od prethodnih, ne znate da li ćete i ovaj put uspeti da odete do ekspoziture. Nije da je proces dug ili komplikovan, ali činjenica da se radno vreme banke poklapa sa vašim ili da morate da razmišljate o parkingu i saobraćajnoj gužvi već sad znači da ćete morati da odvojite više vremena nego što imate. OTP Promo

Više nije reč o subjektivnom osećaju, već o svakodnevici koju zaista živimo. Toliko toga treba da se obavi, a pitanje koje iznova iskače je „kad?“. Ali, da li ste znali da račun u banci možete da otvorite onlajn? Da, dok ispijate svoju prvu jutarnju kafu ili tokom pauze na poslu. OTP banka Srbija omogućava da u svega petnaestak minuta i sa bilo koje lokacije postanete njen klijent zahvaljujući usluzi Onlajn otvaranje računa .

Naime, OTP banka, kao pionir i jedan od lidera u oblasti digitalizacije, kontinuirano unapređuje svoje usluge čineći ih ne samo dostupnim onlajn, već u potpunosti prilagođenim savremenom tempu i načinu života korisnika. Karakteriše ih brzina, jednostavnost, intuitivnost, dostupnost i fleksibilnost, a usluga onlajn otvaranja računa nije izuzetak. Upravo zbog ovakvog pristupa poslovanju renomirani svetski magazin Euromoney već drugu godinu zaredom proglasio je OTP za Najbolju digitalnu banku u Srbiji.

Usluga onlajn otvaranja računa u OTP banci dostupna je već više od godinu dana, a sve što vam je potrebno jeste mobilni telefon ili kompjuter (laptop ili desktop). Kroz svega par klikova, vaš račun je otvoren, evo i kako.

Poverenje je najčvršći oslonac U OTP banci je aktuelan program preporuke dostupan kroz OTP m-bank aplikaciju. Naime, kad klijent preporuči ovu banku, toj osobi stiže poruka na Viberu sa QR kodom. Tako klijent koji je preporučio OTP i korisnik koji po preporuci otvori račun i prenese zaradu u ovu banku, dobijaju novčani iznos. Jer, u digitalnom svetu se sve menja brzo, ali poverenje ostaje najčvršći oslonac. OTP Promo

Posetite sajt OTP banke , izaberete paket (Fluo, Praktik, Prestiž), fotografišete ličnu kartu ili pasoš, unesite svoje osnovne podatke i verifikujte email i broj mobilnog. Sledi kratak video poziv s agentom OTP banke koji vas vodi kroz svaki korak u potpuno zaštićenom okruženju koje garantuje banka. Po obavljanju razgovora, dobijate ugovor za potpisivanje bez štampanja papirologije i odlaska do ekspoziture. Na broj telefona stiže vam kod uz koji se ugovor potpisuje i automatski postaje klijent.

I – gotovo. Odmah nakon uspešnog završetka procesa dobićete smernice za instalaciju OTP m-bank aplikacije preko koje može odmah da aktivirate digitalnu karticu. O čemu je zapravo reč?

Ovo je još jedna praktična prednost tehnologije u svakodnevnom upravljanju finansijama. Zahvaljujući njoj, ne morate da čekate da vam kartica stigne u fizičkom obliku, jer odmah po otvaranju računa možete da aktivirate digitalnu koja je odmah spremna za upotrebu. OTP Promo

Kroz svega nekoliko minuta digitalna kartica se aktivira kroz OTP m-bank aplikaciju i dodaje u mobilni novčanik, odnosno Apple Pay ili Google Pay. Tako omogućujete da prislanjanjem svog telefona na POS terminal vršite plaćanja. Pored toga, uz nju se može vršiti onlajn kupovina jer već sadrži podatke potrebne za plaćanje (broj kartice, datum isteka i CVC kod). Još jedna pogodnost je to što kartica u fizičkom obliku može da stigne direktno na adresu ako to želite, a bez dodatnih troškova i potrebe za odlaskom u ekspozituru.

Baš kao što korišćenjem mobilnog telefona možete da obezbedite sebi obrok kroz aplikaciju za dostavu, kroz drugu da rezervišete sebi smeštaj za odmor, a kroz treću da pratite svoj omiljeni filmski sadržaj, tako danas možete i da postanete klijent banke i da upravljate svojim finansijama onlajn. Jer, danas, kad smo u trci s vremenom i cenimo svaki minut koji nam je na raspolaganju, ovakva rešenja omogućavaju nam da ušteđeno vreme posvetimo onom što nam je zaista važno.





