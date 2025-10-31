Svaka domaćica joj zavidi: U kuhinji Tijane Dapčević kada se isprlja, ništa se ne vidi

Tijana Dapčević nikada nije volela da privatnost preterano deli sa medijima, pa ni na društvenim mrežama gotovo da nikada ne deli kadrove iz podoričnog doma.
Pop zvezda nije bila jedna od onih koji su kuće i stanove slikali za lifestyle magazine, međutim pre izvesnog vremena mogli smo da vidimo u okviru njenog Instagram storija kako izgleda kuhinja Tijane Dapčević.
Nije smatrala pevačica da bi to u bilo kom smislu doprinelo njenoj karijeri, niti da bi unapredilo njen odnos sa publikom. Kako izgleda njen porodični kutak dugo je stoga od fanova skrivala, na njihovu sreću zadnjih godina po tom pitanju proširila je vidike.
Instagram, društvena mreža služi joj u promotivne svrhe a kako je poznatima, pa i Tijani, glavni cilj da se dopadnu javnosti pokušavajući da se približe običnom čoveku tako je u par navrata ona podelila sa pratiocima slike dnevnog boravka.
Budući da je to bio prvi put da je dom Tijane Dapčević pred očima šire javnosti i medija bilo je podeljenih komentara. Jedan od njih svakako jeste da ona i njen suprug Milan imaju ukusa. Da pored stila oni imaju i osećaj za praktično najbolje govore kadrovi iz kuhunje, skoro objavljeni.
Šareni ormarići definitivno su privukli pažnju domaćica, koje nastoje što manje vremena da provode u čišćenju kuhinjskog prostora.
Kuhinja Tijane Dapčević je veoma funkcionalna i praktična
