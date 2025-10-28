Stan Ilde Šaulić u Americi ni nalik domu na Bežaniji: Pogled iz dnevne sobe vredi milione

Stan Ilde Šaulić u Americi nalazi se na prelepoj lokaciji

Tokom devojačkih dana dom Ilde Šaulić svake treće, četvrte godine nalazio se na različitoj lokaciji, za šta je u najvećoj meri bila zaslužna njena majka Gordana Šaulić.

Često je Goca dok je pokojni Šaban bio živ menjala prebivališta, a zbog pomenute učestalosti muzičar je jednom prilikom po povratku s nastupa čak greškom pokušao da otključa tuđa vrata, što je posle kroz smeh u medijima prepričavao.

Iz razloga što je u detinjstvu stalno menjala lokacije nakon udaje Ilda se skrasila na Bežaniji i svoj kutak u kome živi sa suprugom, biznismenom Bojanom Vučkovićem i ćerkom Emom opremila s puno ljubavi.

Nekoliko puta mediji su imali prilike da zavire u oazu mira pevačice, ali nikada još ona nije dozvolila da javnosti baci pogled na njenu porodičnu nekretninu u Americi. Pre nekoliko dana i to se promenilo. Naime, Ilda je sa pratiocima na Instagramu podelila fotografiju iz stana u Njujorku, gde boravi bar dva puta godišnje po nekoliko meseci, piše Story.

Tamo ona odlazi zbog suprugovih poslova, kako bi svi bili na okupu, a nije tajna da je i za sebe u SAD ona pronašla zanimaciju. Iz ljubavi prema tenisu krenula je da radi kao predavač, tačnije kao trener i odlično se u tome snašla.

Neosporno je da ćerka Šabana Šaulića i njen izabranik žive pravu bajku, bilo da su u Srbiji ili Americi, ali na nekretnini koju poseduje u Njujorku svako može da joj pozavidi. Reč je o stanu iz čijeg dnevnog boravka se prostire pogled na Empajer stejt bilding. Prekrasnom pogledu doprinosi to što je čitava jedna strana zida prekrivena prozorima, dok je udoban nameštaj okrenut ka njima.

Dom Ilde Šaulić u Americi svako bi poželeo da poseduje.





