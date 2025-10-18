Ovo je rodna kuća Vlada Georgieva, danas mu je teško da pređe prag, sve je pusto i prepuno uspomena

Vlado Georgiev sa prvim danima leta otišao je u rodni Herceg Novi, za koji ga vežu najlepše uspomene iz detinjstva i mladosti.
Ipak ove godine je sve drugačije s obzirom da mu je zimus preminula majka, te je popularni Barba sada prvi put ušao u kuću svojih roditelja da ga ona ne dočekuje na pragu.
- Prvo leto da sam došao u Novi i da majke nema. Kućo, prazna li si bez majke – napisao je na društvenoj mreži X.
Porodični dom Georgieva gotovo nikada nismo imali prilike da vidimo jer se pevač trudi da svoju privatnost i njegovih najmilijih sačuva daleko od očiju javnosti i medija.
Međutim, na njegovu žalost fotoreporteri došli su do slika njegovog kutka na moru gde je odrastao i proveo najlepše dane detinjstva i adolescencije.
S obzirom na to da veći deo leta radi na Crnogorskom primorju, normalno je što se s porodicom već u maju ili junu seli na jug.
Pročitajte Kućo, prazna li si - Vlado Georgiev bol ne krije, više ništa neće biti isto
Supruga Milica Samardžija i ćerkice Sofija i Elena obožavaju te momente. Nalik na popularnog oca, Vladine mezimice vole da vreme provode na šljunku uz more, u kafiću uz sokić ili vodu.
Večernji sati rezervisani su za crtani film i spavanje u sobici konkretno namenjenoj njima dvema.
Ako je suditi po slikama dospelim na društvene mreže, dom Vlade Georgieva je tek stan u jednoj od zgrada starije gradnje. Ograda je bele boje i u stilskom fazonu, dok ulaz krasi PVC-stolarija.
Prozori su veliki i verovatno se sa njih prostire divan pogled na talase. Pevač poseduje i terasu, ipak čini se da fanovi nisu toliko oduševljeni njegovim posedom.
Navodno mu zameraju što dodatno nije poveo računa o svojoj nekretnini.
Kako izgleda dom Vlade Georgieva u Herceg Novom možete pogledati OVDE.
