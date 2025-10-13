Mirka je od luksuznog penthausa napravila pravi raj za četvoro mališana, Vujadin ovde uživa

Dom Mirke Vasiljević i Vujadina Savića već nekoliko godina je u srpskoj prestonici gde su jedva čekali da se skuće nakon što fudbaler završi profesionalnu karijeru.

Kipar je bio poslednja njihova inostrana destinacija, a po kačenju kopački o klin Vujadin je dobio posao pomoćnog trenera u njegovoj Crvenoj zvezdi te su dugo tražili idealan stan za njihovu šestočlanu porodicu. Antonio Anhel / Ata Images

Pronašli su ga u jednom prestižnom elitnom naselju, i skućili se nakon dužeg perioda uređivanja enterijera baš onako kako su oni zamislili svaki detalj.

Njihov dom, u kojem odgajaju četvoro dece, primer je organizovanosti i stila, što inspiriše mnoge roditelje.Unutrašnjost doma odražava minimalizam i funkcionalnost. Dnevna soba, kao centralno mesto okupljanja, odiše prostranošću, dok trpezarija sa šankom i velikim stolom poziva na zajedničke obroke.

Sve je uređeno moderno, ali sa osećajem topline i domaćinske atmosfere.

Iako je najmlađe dete u porodici Savić tek trogodišnjakinja, dom je besprekorno uredan. Igračke nisu razbacane, već je svaki predmet na svom mestu.

Glumica je malopre na TikToku objavila po prvi put kadrove iz nekoliko prostorija u stanu, te smo mogli da vidimo da je ceo stan svetao i prostran sa nežnim bojama, ali je detalj iz dnevne sobe privukao najviše pažnje.

Naime, Mirka je sedela u fotelji kakvu malo ko danas ima u domu. U pitanju je komad nameštaja inspirisan davnim sedamdesetim godinama prošlog veka te je urađena od punog drveta, ofarbana u belo sa zanimljivim detaljima pri vrhu.

Uz takvu vintidž fotelju ona je savršeno uklopila modernu lampu koja stoji tik pored, iako na prvi pogled vam možda deluje nespojivo. U njihovoj dnevnoj sobi to je savršeno, ujedno je i glumičin omiljeni kutak u stanu.

Dom Mirke Vasiljević i Vujadina Savića nije samo estetski prijatan, već je i mesto gde se neguje porodična ljubav i zajedništvo. Uređenje koje prati poslednje trendove samo je šlag na torti ovog porodičnog gnezda u kojem se svaki član oseća voljeno i važno.





