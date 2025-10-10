Nakon što je u novembru 2023. godine očarala novosadsku publiku nezaboravnim koncertom, world music diva Yasmin Levy vraća se u Srpsko narodno pozorište 4. decembra 2025. godine.
Posetioci će ovoga puta imati privilegiju da uživaju u sasvim novom muzičkom iskustvu – pesmama sa njenog najnovijeg albuma Mujer, objavljenog u novembru 2024. godine. Album je naišao na oduševljenje kritike i publike širom sveta, a numere poput „Mujer“, „Mother’s pain“ i emotivne balade „Amame“ već su postale novi favoriti obožavalaca. Mujer donosi prepoznatljivu mešavinu orijentalnih melodija, mediteranskog duha i savremenih aranžmana, prožetu snažnim emocijama, strastvenim interpretacijama i jedinstvenim glasom ove umetnice.
Yasmin Levy nas ponovo vodi svojim toplim glasom kroz iskrene emocije ljubavi i gubitka. Publika koja voli njenu muziku pronalazi se u dubokoj, specifičnoj interpretaciji i atmosferi tuge koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Ove jeseni Yasmin Levy održala je nastupe u Nemačkoj, gde je nastupila u koncertnim dvoranama Hamburga i Berlina, ponovo potvrdivši status jedne od najautentičnijih umetnica današnje world music scene. Njeni koncerti tradicionalno privlače publiku svih generacija, jer na jedinstven način spaja istok i zapad, prošlost i sadašnjost, tradiciju i moderan muzički izraz.
Koncert u Novom Sadu biće prilika da se publika ponovo poveže sa umetnicom koja svojim nastupima briše granice između kultura i jezika. Pored pesama sa albuma Mujer, publika će imati priliku da uživa i u nekim od njenih najvećih hitova, među kojima su „La Alegría“, „Una noche mas“ i neizostavna „Adio Kerida“ – pesme koje su obeležile njenu karijeru i osvojile srca miliona širom sveta.
Ulaznice su dostupne na blagajni Srpskog narodnog pozorišta.
Ne propustite jedinstvenu muzičku čaroliju Yasmin Levy – 4. decembra u Srpskom narodnom pozorištu.
Pročitajte još
Yasmin Levy ponovo u Novom Sadu: Magija world music zvuka u Srpskom narodnom pozorištu 4. decembra
Yasmin Levy ponovo u Novom Sadu - Magija world music zvuka u Srpskom narodnom pozorištu 4. decembra
10/10/2025Saznajte više
Poznati hrvatski voditelj 14 godina se bori sa depresijom: Pokušavao sam i da vežbam kada je baš loše, ali ne pomaže, onda moraš da uzmeš...
Poznati hrvatski voditelj godina se bori sa depresijom
10/10/2025Saznajte više
Posne krofne po receptu Kristine Ćetković, Sergej ih obožava
Posne krofne po receptu Kristine Ćetković
10/10/2025Saznajte više
Melina se iselila, a Haris je u ovom luksuzu na Senjaku ostao sam, dnevna soba sva u mermeru, na zidu fotografija
Dom Harisa i Meline Džinović građen je godinama, ipak tu sreću nisu pronašli
09/10/2025Saznajte više
Ples koji je ujedinio Balkan: Poznati par Mileusnić – Karić doneo istoriju na Zlatiboru
WDSF Balkansko prvenstvo u solo disciplinama
08/10/2025Saznajte više
„Festival ruskog filma – Srbija 2025." - Besplatne filmske projekcije za decu i odrasle
Festival ruskog filma – Srbija 2025.
08/10/2025Saznajte više
Komentari (0)