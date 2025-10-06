Ljiljana Habjanović Đurović najavila izlazak novog dela: Stiže nastavak romana "Tamo gde je ona"

Nakon tačno godinu dana od kada je izašao prvi deo romana "Tamo gde je ona“ Ljiljane Habjanović Đurović, sredinom oktobra u prodaji će biti dostupan nastavak ovog dela. Spisateljica poznata po ogromnim tiražima svojih romana i velikom broju njihovih prevoda, nagrađivana u zemlji i inostranstvu za svoj književni rad, radila je pune četiri godine na ovom obimnom delu, čiji je prvi deo izazvalo veliku pažnju čitalaca.
Drugi deo romana "Tamo gde je ona“ nastavlja da prati put i sudbinu ikone Presvete Bogorodice Filerimose kroz vekove, od Rodosa do Malte, Petrograda, Beograda, pa sve do Ostroga i Cetinja. I u nastavku ove neobične i potresne sage, Ljiljana Habjanović Đurović osvetljava sudbine ljudi koji su, vođeni verom, čuvali Ikonu po cenu sopstvenog života, verujući da čuvaju nešto veće od sebe samih. I o onima koji su pred njom nalazili snagu za pokajanje i nadahnuće za nezamislive i veličanstvene podvige.
- U drugom delu romana moje posebne ljubimice su tri žene. Katarina Skapi i Katarina Vitale, koje su rastrgle okove kojima su žene njihovog vremena bile sputane, i napravile nesvakidašnje zadužbine. Njihove kuće i grobove posetila sam na Malti. Treća je Olga Borisovna, prototip onih matuški i babuški koje su sačuvale veru u Rusiji za vreme komunizma. Žena, koju je ljubav prema Majci Božjoj sačuvala od mržnje prema drugima. Usuđujem se da kažem da sam vrlo zadovoljna ovom knjigom. Čini mi se da je ovaj roman ono što se naziva životnim delom. I, naravno, kao i uvek zahvalna sam Presvetoj Bogorodici - istakla je Ljiljana Habjanović Đurović.
Ove godine se navršava 20 godina od kako je objavljen "Svih žalosnih radost“, roman o zemaljskom životu Presvete Bogorodice i prvi roman u kome je Ljiljana Habjanović Đurović započela književno putovanje vezano za Majku Božju. Tim povodom je upriličeno posebno izdanje ovog romana.
