Po čemu se poznaju Džezveri?

Poznajemo se po stvarima koje na prvi pogled deluju sitno, a znače mnogo. Po tome ko uvek bira da sedi na posebnoj fotelji, ko prvi pušta muziku, a ko donosi kroasane. Po pogledu kad neko tiho pita: „Hoćemo da skuvamo kafu?“ i onom osmehu koji već znači da je neko ustao da pripremi džezvu.

Poznajemo se po navikama koje se ne zaboravljaju, po ritualima koje volimo da delimo, i po tome kako volimo da uživamo. Bez žurbe. Bez filtera. Sa svojim ljudima. Stefan Dikić

U tom svetu prepoznavanja, jedan detalj uvek ima posebno mesto – kafa. Ne bilo kakva, već ona koja se kuva sa pažnjom, u džezvi. I deli punog srca. Zato je Doncafé Džezverska više od kafe. To je šoljica oko koje se okupljamo, miris sveže zakuvane domaće kafe koji prati najlepše razgovore, druženje koje se pretvori u uspomenu.

Nežan, balansiran ukus Džezverske, bez intenzivnih aroma, naglašene gorčine i kiselosti, rezultat je pažljivo odabrane kombinacije brazilske arabike i robusti sa afričkog i azijskog kontinenta. Pitka i topla, stvorena da se deli, ova kafa je za sve koji tragaju za kvalitetom, ali i emocijom. Stefan Dikić

Džezverska je kafa za sve Džezvere. Za one koji veruju u male rituale koji nas drže bliskim, za one koji ne zaboravljaju da svrate na kafu, za one koji i dalje veruju da je džezva uvek u trendu – bilo da si u kancelariji, u malom stanu u centru grada, na vikendici s pogledom na reku ili online, dok razgovor teče sa nekim na drugom kraju sveta.

U vremenu kada se sve meri brzinom, Džezverska podseća da neke stvari jednostavno ne treba menjati. Jer najlepše se stvari dešavaju kada okupimo ekipu i skuvamo pravu domaću kafu.

Po kafi se poznajemo. A ako nekog prepoznate po džezvi i šoljici koju s pažnjom pruža drugima – znajte, to je Džezver. Možda ste to baš vi. Petar Šarčev









