Megan Markl otvorila vrata porodičnog doma u Montesitu, dnevna soba daleko od kraljevskog dvora, na krevetu Hermes prekrivač

U luksuznoj vili u Montesitu, gde živi sa princom Harijem i njihovo dvoje dece, Arčijem i Lilibet, Megan Markl obožava da provodi svaki slobodan trenutak, a malo po malo pokazuje nam unutrašnjost njihove porodične oaze.

Nedavno smo imali prilike da vidimo u kakvoj kuhinji kuva vojvotkinja od Saseksa a sada je podelila kratak video iz svoje dnevne sobe na svojoj Instagram priči. JAKE ROSENBERG/NETFLIX - © 2025 Netflix, Inc

Na njemu smo mogli da vidimo njenog spašenog biga Miu, koja je mirno dremala u fotelji prekrivenoj Hermes ćebetom, pored vaze sa svežim cvećem.

- Delfinium, Nigela, Veronika — upoznajte se Kao i uvek - napisala je Megan u natpisu, misleći na šarene bukete koji su uključivali baštenske ruže i čipku kraljice Ane. „Izgledate prelepo, dame (i veoma pospana Mia).“

Pored pominjanja kraljice Ane, pažnju je privukla i dekorativna bela saksija u kojoj je buket bio smešten.Na njoj se jasno video logo njenog brenda Kao i uvek. Iako, prema časopisu PEOPLE, nema planova za zvanično pokretanje linije kućnih proizvoda, ovaj detalj je zapravo rekvizit iz njene Netfliks serije „S ljubavlju, Megan“.

Megan je ranije nagovestila da bi se njen brend mogao proširiti na nove oblasti, uključujući modu i kućne potrepštine. Do sada je linija „As Ever“ sadržala sezonske proizvode poput voćnih namaza, meda, mešavina za kolače, čajeva, vina i cveća, a skoro sve serije su rasprodate u rekordnom roku.

„Nadam se da će ljudi videti moj lični pečat u svemu što stvaram i delim sa drugima. To je jednostavno produžetak mene same“, rekla je Megan u intervjuu za Inc o prvoj kolekciji, koja je puštena u prodaju u roku od sat vremena.

Jedan od vrhunaca je luksuzni prekrivač Hermès u boji lavande, koji košta više od 2.000 dolara (oko 200.000 dinara). Instagram

Njihova luksuzna vila, poznata kao „Šato Riven Rok“, prostire se na 7,4 hektara i obuhvata 18.671 kvadratnih stopa prostora, uključujući devet spavaćih soba i 16 kupatila. Megan i Hari žive sa svoje dvoje dece, Arčijem i Lilibet, i nekoliko pasa, uključujući Miju, bigla koga su usvojili iz laboratorije.









