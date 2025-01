Posle punih pet godina, Megan Markl objavila je prvi post na Instagramu. Video se našao i na novom profilu pod imenom @meghan, kao i na dosadašenalogu @meghan.markle.official. Photo by Chris Jackson/Getty Images

Srećna i vidno raspoložena, obučena u belo od glave do pete, Megan Markl je na video snimku trčala po plaži, ispisavši "2025" u pesku, pre nego što se nasmešila i pobegla iz kadra.

Da je nedostajala javnosti najbolje govori podatak da je vest obišla svet u rekordno kratkom roku, a njen novi profil već broji više od milion pratilaca.

Dan nakon što se vratila na društvene mreže, Megan Markl je objavila trejler za njen serijal “S ljubavlju, Megan”, koji će uskoro biti dostupan na Netflix platformi.

U insertu se vidi kako vojvotkinja od Saseksa demonstrira kulinarska umeća, uz slavne goste kao što su Mindi Koling, Roj Čoj, Alis Voters.

Uz nju je, naravno, i njen suprug, princ Hari.

Njihova turbulentna emotivna veza, pod budnim je odčima javnosti, još od 2018. godine, kada se se venčali. Na meti tabloida posebno su se našli nakon preseljenja u Amerku, kojem je prethodio raskol u britanskoj kraljevskoj porodici.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su još 2020. godine potpisali ugovor sa Netfliksom vredan 100 miliona dolara. Od tada su objavili dokumentarnu seriju “Hari i Megan”, koja je oborila rekorde gledanosti. Takođe, predstavili su i seriju intervjua pod nazivom “Live to Lead”, kao i seriju “Polo” o omiljenom Harijevom sportu, koja nije postigla očekivanu popularnost.

Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation