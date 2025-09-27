Danas je Krstovdan, crveno slovo, obavezno se posti, za blagostanje porodice samo jednu stvar unesite u kuću

Danas je veliki hrišćanski praznik - jesenji Krstovdan, odnosno Vozdviženje Časnog krsta. Slavi se u spomen na dan kada je pronađen i iskopan Časni krst na Golgoti i dan kada je vraćen iz Persije u Jerusalim.

Jesenji Krstovdan obeležava se 27. septembra, a 18. januara zimski, u znak sećanja na prve hrišćane i krštenje Isusa Hrista u reci Jordan.

U stara vremena ljudi su na Krstovdan strogo postili, na hlebu i vodi, ali zanimljivo – jelo se i grožđe, dok je drugo voće bilo zabranjeno. O značaju ovog običaja svedoči i narodna poslovica: "Ko se krstom krst, taj Krstovdan posti!"

U nekim srpskim selima održavali su se vašari, a ovaj dan prate i drugi živopisni običaji, piše Kurir.

Stari običaj nalaže da se na jesenji Krstovdan stoka premazuje katranom u znaku krsta da bi se zaštitila od bolesti. Takođe, u selima su se isplaćivali takozvani poljaci, koji su čuvali polja od Đurđevdana do Krstovdana, terali ptice i naplaćivali globe od onih čija je stoka pravila štetu na tuđim njivama. Isplaćivalo se onoliko koliko je bilo dogovoreno o Đurđevdanu.

U narodu se veruje da se na Krstovdan zmije povlače na počinak i da ih od tada više nema. Ne treba zaboraviti još jednu staru praksu – veruje se da treba iskopati rupe za sađenje voćaka, kako bi im se stablo što više razgranalo.

Zašto se na jesenji Krstovdan jede grožđe Grožđe se 27. septembra jede kao simbol slatke pobede, plodnosti i obilja. Veruje se da oni koji ga konzumiraju na jesenji Krstovdan privlače sreću i prosperitet u svoj život.

Jedan od najlepših običaja koji se vezuju za jesenji Krstovdan jeste tradicija branja i osvećenje bosiljka. Ova biljka je u našem narodu poznata kao božja i veoma je važna za tradicionalne običaje. Kažu da se prvo sadi bosiljak, pa tek onda druge biljke i cveće. Zato bi 27. septembra u kuću trebalo uneti malo bosiljka – za uspeh i zdravlje cele porodice. Slično tome, bosiljak se kači na ikonu da cela godina ne bi išla naopako, a kažu da valja popiti i čaj od bosiljka.

Za ljude rođene na ovaj dan veruje se da na nejakim plećima nose senku Časnog krsta i da su zato pred Bogom posebno odgovorni za svoje postupke.

Takođe, narodno verovanje kaže da se na Krstovdan mogu predvideti dalje vremenske prilike, i to na ovaj način:

– Ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snegom.

– Ako je suvo, naredna godina će biti sušna.

– Ako do Krstovdana ne odu laste, neće biti jake zime.

– Tiha kiša o Krstovdanu predskazuje blagu zimu.

– Grmljavina o Krstovdanu predskazuje plodnu godinu.

– Posle toplog i suvog septembra predstoji hladan i kišovit oktobar.

– Septembarska kiša doneće zlato njivama, a otrov vinogradima.

– Kakav septembar oko Krstovdana, takav nas očekuje mart naredne godine.









