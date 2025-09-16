Spektakularni koncertni šou Michael® je nagrađivana produkcija posvećena životu i muzici Michaela Jacksona koja stiže iz Londona pravo na binu Plave dvorane Sava Centra 6. novembra 2025. godine. Reč je o najautentičnijem scenskom omažu Kralju popa, koji već godinama puni sale širom sveta.
Iza produkcije stoji cenjeni britanski producent James Baker, dok ulogu Michaela Jacksona tumači izvanredni Ben Bowman, najuspešniji britanski imitator legendarnog izvođača. Bowman ne samo da fizički podseća na Jacksona, već do savršenstva rekonstruiše njegov glas, pokrete i karakterističan scenski nastup, stvarajući atmosferu koja publiku vraća u zlatno doba pop muzike.
“Sve dugujem jednom čoveku. Osobi koja je oblikovala moj život i karijeru. Michael je bio moj idol, i svaki nastup je moj način da mu se zahvalim”, istakao je Bowman.
The Michael Show kombinuje originalne scenske koreografije i hitove Michaela Jacksona sa savremenim svetlosnim efektima, impresivnim kostimima i novim aranžmanima, uz podršku vrhunskog benda. Publika će imati priliku da uživa u vanvremenskim hitovima koji su oblikovali muzičku istoriju: "Thriller", "Billie Jean", "Beat It", "Man in the Mirror" i mnogim drugim.
Ovaj koncertni spektakl donosi veče puno emocija, sećanja i muzike, u duhu koji je obeležio čitavu jednu epohu. Prilika koju ne želite da propustite, bez obzira na to da li ste odrastali uz muziku ili je tek sada otkrivate. Ovo je iskustvo za sve generacije!
Ulaznice su dostupne putem linka Tickets | Michael Show - The Magic of Michael Jackson i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Pročitajte još
Londonski hit u Beogradu! Magija Michael Jacksona stiže u Sava Centar
Magija Michael Jacksona stiže u Sava Centar
16/09/2025Saznajte više
Višak od 23 kg je prošlost, dijeta Aleksandre Prijović topi salo posle porođaja za samo nekoliko dana
Dijeta Aleksandre Prijović topi salo brzinski
16/09/2025Saznajte više
Goca Tržan otišla ispod 50 kg, iz ishrane izbacila samo jednu namirnicu
Dijeta Goce Tržan je veoma jednostavna a delotvorna
14/09/2025Saznajte više
Domaći sok po receptu Slavice Rokvić, kakav niste probali: Mora da se popije u roku od dva dana
Domaći sok po receptu Slavice Rokvić
14/09/2025Saznajte više
Yandex Go pokrenuo iznajmljivanje električnih trotineta u Nišu
Građani i posetioci Niša prvi su u Srbiji dobili mogućnost da putem aplikacije Yandex Go iznajmljuju električne trotinete
12/09/2025Saznajte više
Najbolja metoda za razmnožavanje lavande, stvorićete prelepu mirisnu živu ogradu
Do septembra, većina engleskih sorti lavande završava s glavnim cvetanjem, a biljka prelazi u fazu mirovanja s gustim, sivkasto-zelenim lišćem. Upravo tada je idealno vreme da se lavanda oreže i razmnoži
12/09/2025Saznajte više
Komentari (0)