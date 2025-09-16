Londonski hit u Beogradu! Magija Michael Jacksona stiže u Sava Centar

Spektakularni koncertni šou Michael® je nagrađivana produkcija posvećena životu i muzici Michaela Jacksona koja stiže iz Londona pravo na binu Plave dvorane Sava Centra 6. novembra 2025. godine. Reč je o najautentičnijem scenskom omažu Kralju popa, koji već godinama puni sale širom sveta.

Iza produkcije stoji cenjeni britanski producent James Baker, dok ulogu Michaela Jacksona tumači izvanredni Ben Bowman, najuspešniji britanski imitator legendarnog izvođača. Bowman ne samo da fizički podseća na Jacksona, već do savršenstva rekonstruiše njegov glas, pokrete i karakterističan scenski nastup, stvarajući atmosferu koja publiku vraća u zlatno doba pop muzike. Promo

“Sve dugujem jednom čoveku. Osobi koja je oblikovala moj život i karijeru. Michael je bio moj idol, i svaki nastup je moj način da mu se zahvalim”, istakao je Bowman.

The Michael Show kombinuje originalne scenske koreografije i hitove Michaela Jacksona sa savremenim svetlosnim efektima, impresivnim kostimima i novim aranžmanima, uz podršku vrhunskog benda. Publika će imati priliku da uživa u vanvremenskim hitovima koji su oblikovali muzičku istoriju: "Thriller", "Billie Jean", "Beat It", "Man in the Mirror" i mnogim drugim.

Ovaj koncertni spektakl donosi veče puno emocija, sećanja i muzike, u duhu koji je obeležio čitavu jednu epohu. Prilika koju ne želite da propustite, bez obzira na to da li ste odrastali uz muziku ili je tek sada otkrivate. Ovo je iskustvo za sve generacije!

Ulaznice su dostupne putem linka Tickets | Michael Show - The Magic of Michael Jackson i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.









