Kajli Džener ima baštu. I izgleda da joj je postala omiljeno mesto na svetu; zelenim rajem prepunim cveća, voća i povrća...
Dok su mnogi očekivali još jedan luksuzni detalj iz života u Kardašijan stilu, Kajli Džener je iznenadila prizemnim, jednostavnim i životnim momentom - bašticom.
Društvene mreže su pune video zapisa iz bašte Kajli Džener, koja sa ponosom pokazuje šta uzgaja i kolilko voli sve plodove koje s puno ljubavi upse da prozvede.
Pokazujući male jagode u ruci, zrele krastavce, borovnice i, drugo voće koje je jedva čekala, Kajli Džener ima baštu na kojoj joj mogu pozavideti brojne poznate ličnosti koje uživaju u najvišim penthausima.
Pročitajte Paradajz, krastavac, paprika... Bašta Pamele Anderson u Vankuveru pravo bogatstvo - Obožavam da okopavam svoje cveće i povrće
Ona ne samo da gaji povrće, ona uživa u svakom koraku, dok javnost otkriva potpuno novu stranu Kajline ličnosti koja se retko viđa.
Iako je ranije govorila da planira da jednog dana „nestane sa mreže“ i živi na farmi u Malibuu, izgleda da se sve vreme mlada Kardašijanka priprema za taj dan.
Kajli Džener ima baštu koja joj daje mir, prostor za vreme sa decom i čini nam se da je na tom mestu najviše svoja.
Osim toga, njena bašta je, bez obzira na svetske luksuzne destinacije kojih je puna galerija na profilu ove svetske influenserke, vrlo posećen sadržaj za Instagramu. Jer, kad zvezda tog kalibra stane pored gajbice breskvi koje je sama ubrala, izgleda da se nešto menja...
Kajli Džener ima baštu i bukvalno ne može bez nje, ove godine je baš rodilo
Kajli Džener ima baštu punu voća, povrća i cveća
