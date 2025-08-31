Atomsko Sklonište i Leb i Sol u velikom stilu zatvorili Belgrade Beer Fest

Tri dana ispunjena vrhunskom muzikom, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem obeležila su još jedno izdanje najvećeg rok spektakla u regionu – Belgrade Beer Festa.

Publika je sinoć do poslednjeg trenutka disala kao jedno uz hitove legendi regionalne scene, a Leb i Sol i Atomsko Sklonište priredili su pravi muzički vatromet kojim je festival zatvoren na najbolji mogući način. Skymusic

Na binu su prvo zakoračili virtuozi iz kultnog benda Leb i Sol, a Ušće je odmah ispunila energija njihovih bezvremenih numera. Publika je sa posebnim žarom dočekala klasike poput “Kao kakao”, “Čuvam noć od budnih” i “Bistra voda”. Njihova fuzija roka, džeza i balkanskog etna podsetila je na zlatno doba jugoslovenske scene.

Kao kulminacija večeri usledio je nastup Atomskog Skloništa, legendarnih prkosnika rokenrola. Već na prvim taktovima “Olujnog mornara” publika je krenula da peva u glas, a kulminacija je došla uz neprolazne hitove “Pakleni vozači” i “Za ljubav treba imati dušu”.

Pored njih, sinoć su na glavnoj bini nastupili i Vanna & Mr. Bob i Irina Space Band, dok je na elektro stage-u afro beat energija odzvanjala do jutra zahvaljujući setovima Divolly & Markwarda i Petra Ćuka B2B Branka Jeremića. Skymusic









