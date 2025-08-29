25 soba, bazen, kućna picerija... Ovo je vila Džordža i Amal Kluni na jezeru Komo

Džordž Kluni je toliko zaljubljen u Italiju da je pre dvadesetak godina kupio impresivan posed na jezeru Komo.

Vila Džordža i Amal Kluni, Villa Oleandra, u međuvremenu je postala jedna od atrakcija ovog romantičnog krajolika. Od 2014. godine u veličanstvenom zdanju redovno borave Klunijeva supruga i, naravno, blizanci Ela i Aleksander. Gareth Fuller/Getty Images

Vila Džordža i Amal Kluni nalazi se na samoj obali jezera Komo, a sagrađena je u 18. veku. Kada ju je kupio, Džordž je morao da plati 12 miliona dolara. Danas, kako se šuška, vredi mnogo više, oko 100 miliona.

Holivudskom srcelomcu i njegovoj porodici na raspolaganju je 25 raskošno uređenih soba, plus bazen, velika garaža, teniski teren, teretana, kućna picerija, a sve to ušuškano u nenadmašni italijanski šarm sa mnoštvom impresivnih detalja iz različitih umetničkih epoha.

U početku je glumac provodio nekoliko nedelja godišnje na jezeru. A onda je, prema sopstvenom priznanju, shvatio da mu se dopada život u Italiji, pa je počeo češće da dolazi. Nema pritisaka, nema haosa, sve je lagano, dolce vita... Uostalom, Džordž i Amal su se upoznali u Italiji, pa nije čudo što Villa Oleandra zauzima posebno mesto u njihovom srcu. Profimedia

Vila Džordža i Amal Kluni na jezeru Komo samo je jedna od mnogobrojnih rezidencija u njihovom vlasništvu. Tu su još: luksuzan stan u Njujorku, fantastično imanje u Engleskoj, kuće u Los Anđelesu, Francuskoj, Meksiku, ali zvezda portfolija nekretnina bez sumnje je Villa Oleandra.

Toliko im se sviđa italijanski način života da ih na Komu smatraju domaćima, a ne gostima. U emisiji Džimija Kimela glumac je ranije otkrio da, za razliku od roditelja, blizanci Ela i Aleksander odlično govore italijanski.









