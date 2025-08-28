Električni automobili su novi must-have

MINI i BMW su nas poveli na put od Beograda do vinarije Eden, kroz iskustvo koje je pokazalo da vožnja na struju nije samo praktična i odgovorna, već i neodoljivo stilska. Dok su se različiti električni modeli nečujno kretali kroz gradske ulice i otvorene puteve, bilo je jasno da ovaj koncept menja samu suštinu vožnje, od zvuka, preko dinamike, do onog osećaja da pripadate vremenu koje tek dolazi. Promo

Činjenice koje pune baterije

I dok „električno“ znači stilski obrt u kulturi prevoza, postoje činjenice koje bez dvoumljenja kažu: električni automobil je ono što se isplati kupiti. Tako na primer, BMW i MINI električni modeli koriste baterije koje mogu da se napune do 80% za svega 30 minuta na brzim punjačima, što svaku pauzu pretvara u trenutak za kafu i instagram story. Vožnja na struju donosi ono o čemu mnogi sanjamo, vožnju bez buke motora, dok grad postaje mirniji, čistiji i prijatnije mesto za život.

Pored toga što su odgovorni saveznici, električni modeli jesu adrenalin u tišini. BMW i MINI modeli ubrzavaju iznenađujuće brzo, dokazujući da održivost i uzbuđenje mogu ići “ruku pod ruku”. Tu je i regenerativno kočenje, svaki put kada usporite, deo energije se vraća u bateriju, pa gradska vožnja postaje i racionalna i zabavna.

Novi BMW električni modeli, poput iX-a, nude domet do 600 kilometara, što je skoro kao vožnja od Beograda do Soluna bez stajanja. Iza svega stoji i snažan argument za planetu: jedan električni automobil tokom svoje upotrebe može uštedeti i do 30 tona CO₂ u poređenju sa vozilom na benzin ili dizel, što je ekvivalent čitavoj maloj šumi u vašem komšiluku. Promo

Zato električna vožnja jeste must-have trend koji gradi budućnost

Elektrifikacija predstavlja tehnički napredak ali i kulturni obrt u načinu na koji doživljavamo mobilnost. Važno je da svi akteri u saobraćaju budu svesni njenog značaja, jer reč je o priči nove generacije koja nam dolazi; koja želi odgovorno, a opet uzbudljivo kretanje. Električni automobili ne oduzimaju ništa od onoga što volimo kod tradicionalne vožnje: dinamike, stila, moći i slobode, ali istovremeno prave snažan iskorak ka modernom načinu života. To je opcija koja u prvi plan stavlja korisnika i njegovo iskustvo, ali i zajednicu, grad i planetu kojima pripadamo.

Svesni ovih činjenica, Delta Auto Grupa već nekoliko godina dosledno postavlja ovaj trend u Srbiji. Još 2016. godine uvezli su prvi potpuno električni model BMW i3 na naše tržište i time jasno pokazali viziju i spremnost da uvedu novu eru mobilnosti. Danas, ta vizija nastavlja da živi kroz brendove BMW i MINI, kao simbole odgovornog kretanja, održivih vrednosti i luksuza koji se meri drugačijim parametrima.









