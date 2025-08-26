Humanitarni koncert u Luci Beograd: „Veče za violončelo i za srce“ – Dora Trifu & friends

Da umetnost nije samo za uživanje i zabavu svedoči koncert koji publiku očekuje u sredu, 3. septembra 2025. godine u „Open Air Corner-u“, u Luci Beograd, od 19.30 časova.

To veče biće posvećeno humanosti i muzici – nastupiće izuzetno talentovana trinaestogodišnja violončelistkinja Dora Trifu, učenica Muzičke škole „Josif Marinković“ i International School, zajedno sa svojim prijateljima i kolegama – mladim muzičarima iz cele Srbije.

Ulaz na koncert je slobodan, ali svi posetioci na licu mesta imaju priliku da donacijom obezbede svoju ulaznicu i time direktno pomognu humanitarni cilj. Prikupljena sredstva namenjena su deci oboleloj od reumatoidnih bolesti.

Iako veoma mlada, Dora Trifu je već nagrađivana umetnica, dobitnica brojnih priznanja, uključujući i prvu nagradu na prestižnom takmičenju Heran u Češkoj, gde se okupljaju najperspektivniji mladi čelisti iz Evrope.

Na repertoaru su solo kompozicije za čelo, koncerti za dva čela i orkestar, kao i dela moderne muzike u aranžmanu za violončelo.

Dođite na „Veče za violončelo i za srce“ – uživajte u muzici mladih talenata Srbije i ujedno budite deo misije da zajedno pomognemo onima kojima je najpotrebnije.









