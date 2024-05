Da li uskršnja jaja stavljate u hladnu vodu ili proključalu? Nije svejedno kako se kuvaju, razlika ogromna

Kako se kuvaju jaja za Uskrs?

Svi farbamo jaja za Uskrs. Neko u tome manje uživa, neko više.

U eri društvenih mreža, kada je važno svoje majstorije pokazati svetu, to je postalo i svojevrsno takmičenje, a kad smo kod društvenih mreža, na njima smo imali prilike da vidimo i na koji način treba kuvati jaje, tako da ne pukne pri najslabijem kucanju na Uskrs.

Naime, Meri Frensis Kenedi Fišer, nekada jedan od najboljih ženskih kuvara u Americi, pre smrti je napisala knjige u kojima je davala značajne savete o kulinarstvu.

Pored mnogobrojnih trikova o načinu prirpremanja hrane, ona je i otkrila dve najbolje metode za savršeno skuvana jaja koje garantuju da će žumance biti potpuno skuvano, ali i meko.

Prvi način je možda i najlkši, samo je bitno da pratite redom korake. Dakle, prvo je potrebno da jaja prelijete hladnom vodom, a tek onda da ih stavite u kipuću.

Ringla treba da bude uključena na srednju jačinu, a jaja slobodno može da ostavite koliko god želite.

Iako mislite da je ovaj proces kuvanja duži, budite uvereni da će se skuvati jednako brzo kao i kada voda ključa.

Druga tehnika podrazumeva da u šerpu sipate hladnu vodu, uronite jaja, a potom vodu brzo zagrejete. Čim provri, jaje je skuvano!





Iako su ove njene metode pobrojale mnoge pohvale, a ljudi koji su ih isprobali kažu da jaja zaista jesu najukusnija kada se skuvaju na pomenute načine, Meri je u svojoj knjizi navela da postoji jedan mali nedostatak.

Jaja su savršeno skuvana, ali je teže očistiti ljusku sa njih.