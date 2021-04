Merkur u Ovnu tokom aprila donosi velike promene, evo i kome

Merkur sutra ulazi u znak Ovna, Venera 14. aprila ulazi u znak Bika, a tranzitni Mars će se 23. naći u znaku Raka. Kako će se to odraziti na nas, otkriva nam naša saradnica Helena Cupać, čije horoskope možete da čitate u HELLO! magazinu.

Ulazak Merkura u znak Ovna ubrzaće komunikaciju, koja će biti obojena nestrpljenjem, upornošću i sarkazmom. Iznošenje mišljenja bez prethodnog preispitivanja da li to treba reći baš tada i na taj način stvoriće mnoge probleme u međuljudskim odnosima. Budući da su sve do 23. aprila moguće burne reakcije, dotle treba da budemo posebno oprezni. Ne kaže se tek tako da treba brojati do deset.

Priscilla Du Preez on Unsplash

Venera, koja 14. aprila ulazi u znak Bika, donosi sklad u ljubavnim odnosima, ali... Da, uvek postoji to „ali“. Zbog stresa i nerazumevanja, koji su se nagomilali u prethodnim mesecima, od 14. do 26. aprila može doći do svađa sa osobom koju volimo. Uz strpljenje i malo diplomatije zadržaćemo harmoniju. Ukoliko ovog trenutka nismo u vezi, moguće je da ćemo je započeti baš u ovom periodu, i to s nekim ko nam trenutno nije ni na kraj pameti. Ako uspemo da prevaziđemo početni stres, ovakva ljubavna priča ima šansu da potraje. Čim aspekti imaju veze sa Bikom, tu je i hedonizam, a ugađanje sebi skoro uvek podrazumeva dodatne troškove. Zbog toga ćemo reći da su finansije u ovom periodu relativno stabilne.

Photo by James Wheeler from Pexels

Mars će u znak Raka ući 23. aprila, a tokom nekoliko nedelja koje će tu provesti želećemo da nešto promenimo u svom domu. Moguća je i šteta, a u komunikaciji sa članovima porodice veoma lako će se pojavljivati varnice. Tu, ponovo, dolazimo do onoga što sam rekla za sledeće dane – vodite računa o komunikaciji. Ovo je idealan period za popravku električnih uređaja i renoviranje životnog prostora.

Krajem meseca, kada Pluton krene retrogradnim hodom, javiće se potreba za introspekcijom, ali i završavanjem onoga što se u prethodnim mesecima započelo ili propustilo.