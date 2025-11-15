Milica Milša je tokom dosadašnje karijere ostvarila brojne uloge, kako u pozorištu tako i pred kamerama. Ipak, čini se da su joj telenovele koje snima poslednjih godina donele novu publiku, pa i novi nalet popularnosti.
Od “Igre sudbine”, preko “Zakopanih tajni”, pa sve do nove serije “Nasledstvo” koja će stići pred gledaoce do kraja novemra, lepa glumica radi bez prestanka. Trenutke predaha koristi da sa suprugom Žarkom Jokanovićem i prijateljima uživa u putovanjima, odmoru daleko od grada, pa i u mogućnosti da nekoliko dana jednostavno ništa ne radi.
Milica je često dobijala uloge fatalnih, bogatih i moćnih žena koje su joj odlično pristajale. Ipak, serija “Nasledstvo”, za koju je scenario pisao njen suprug, prikazaće Milicu u jednom potpuno drugačijem svetlu, kao kuvaricu. Iako, logično, ne sme unapred da otkriva kakav je zaplet, u razgovoru za HELLO! nagovestila je da će biti svega od ljubavi i romantike, do komedije, mistike, pa i zapleta u stilu Agate Kristi.
Kakve će kulinarske specijalitete pripremati na malom ekranu ostaje nam da vidimo kad serija počne da se prikazuje, a sa nama je podelila recept za gibanicu koju pravi kod kuće i koju suprug Žarko i sin Antonije uveliko hvale.
Sastojci
- paket tankih kora (može i običnih)
- 800 g sitnog, mladog sira
- 8 jaja
- Par kašika mladog kajmaka
- Odokativno jogurta, mleka, kisele vode – da smesa ne bude ni pregusta, ni pretanka. (Tokom slaganja gibanice uvek se može razrediti nekih od tih sastojaka ako se pokaže da je pregusto)
- Nekoliko kašika ulja
- Soli po ukusu
Priprema:
Sve sastojke (sem kora) izmešati u vangli, a zatim u smesu ubacivati zgužvanu koru po koru i ređati i u nauljen pleh na čije dno smo stavili jednu celu koru. Na kraju, ostaviti jednu koru kojom prekrijemo pleh. Izbockati viljuškom i preliti sa malo ulja.
- Tajna dobre gibanice je u izboru sira. Bitno je da je mlad, odnosno da nije kiseo, preslan, jak i tvrd – otkrila je Milica Milša tajnu svog specijaliteta.
