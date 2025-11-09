Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Obična, a savršena: U kuhinji Lepe Brene pravi se najbolja keks torta, imamo i recept

Autor: | 09/11/2025

Recept Lepe Brene za keks tortu

Kod Živojinovića je uvek veselo i stalno se nešto kuva i mesi. Svi u porodici su veliki gurmani – i Brena, i Boba, i njihova deca.

No, reklo bi se da najmlađi, Viktor, najviše voli da “majstoriše” po kuhinji, što često i dokumentuje na Instagramu.

Tako je nedavno objavio fotografiju koja je svim sladokuscima zagolicala maštu, a u mnogima je probudila i nostalgiju. Jer, pred očima im je iskrsla omiljena keks torta!

Keks torta bila je pravi hit osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, tako da je možemo smatrati tradicionalnom poslasticom, a svakako je rado viđena na trpezi u svakom domu.

Za vas smo pronašli jedan starinski recept. Priprema je jednostavna.

Od sastojaka potrebno je 500 g keksa sa puterom (“petit beurre” ili drugi), 500 ml mleka, 200 g maslaca, 200 g šećera, 2 vanilin šećera, 2 kašike kakao praha, 100 g crne kafe, 20 g crne čokolade za kuvanje.

Zagrejte mleko u većoj posudi, a u drugoj pomešajte maslac sa šećerom i vanilinim šećerom da dobijete krem. U smesu sipajte malo zagrejanog mleka i promešajte.

U preostalo zagrejano mleko dodajte kakao i crnu kafu i dobro promešajte. U mešavinu umočite svaki keks, pa ih ređajte na dno pleha jedan do drugog. Sloj ravnomerno premažite kremom od putera i šećera.

Ponovite postupak dok ne potrošite sve. Od vas zavisi koliko ćete “spratova” napraviti.

Na kraju, premažite gornji sloj preostalim kremom i prelijte istopljenom čokoladom za kuvanje da dobijete finu glazuru. Ostavite tortu u frižideru preko noći, da se dobro stegne.

