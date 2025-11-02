Pravi zimski slatkiš spreman za nekoliko minuta: Ovaj recept gosti Gorice Popović obožavaju, i vaši će

Svaki recept Gorice Popović nas oduševi, a najnoviji za flambirane banane je poseban jer se sprema prelako, a istovremeno je preukusan.

Gorica Popović je verovatno najbolja kuvarica među glumicama, a o tome svedoči i njena emisija “Peline đakonije”, u kojoj je pripremala brojna jela čiji su recepti ostali pribeleženi kod svih ljubitelja dobrog zalogaja. Promo

Nema sumnje da će takav slučaj biti i za recept Gorice Popović za flambirane banane koje je čuvena glumica pripremala u emisiji “Mr. Kitchen”.

Ovo jelo glumica je, kako kaže, prvi put probala na Tenerifi i ostala oduševljena. Poslastica od banana priprema se za pet minuta, a toliko je ukusna da će oduševiti i najveće probirljivce.

Recept Gorice Popović za flambirane banane

Sastojci:

- 3 banane

- kockica putera

- alkohol za flambiranje (konjak ili neko drugo alkoholno piće)

- sladoled

- šlag za ukrašavanje

- može i kokosovo ulje, ali nije neophodno youtube printscreen

Priprema:

Puter istopiti na zagrejanom tiganju. Može da se doda i kokosovo ulje, ali nije neophodno. Banane oljuštiti i preseći uzduž, a potom ih spustiti u vreo puter. Posle jednog minuta dodati na to malo alkohola. Banane se tokom flambiranja mogu posuti godži-bobicama, koje takođe nisu neophodne. Flambirane banane izvaditi u dekorativnu činijicu, a uz njih poslužiti sladoled i ukrasiti ih šlagom.

Ovo je samo jedan od recepata legendarne glumice koji morate isprobati. Gorica je poznata kao izvrsna domaćica, a svoje specijalitete, tačnije njihovu pripremu, deli sa širom javnošću. Ovih dana dramska umetnica uživa u vikendici na Srebrnom jezeru, gde priprema zimnicu, te sigurno ubrzo možemo očekivati neki novi recept kada je reč o zimskim jelima.





