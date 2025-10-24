Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Majka ga uvek njime dočeka, cela kuća miriše: Ovo je omiljeni kolač Duška Tošića

Autor: | 24/10/2025

Omiljeni kolač Duška Tošića je vojvođanski specijalitet

Fudbaler Duško Tošić danas vodi luksuzan život ali nije zaboravio svoje početke iz skromnog doma u Orlovatu, selu nadomak Zrenjanina. Ljubavi i podrške mu nije nedostajalo jer su otac Milorad, majka Nikoleta i sestra Katarina oduvek navijali za njega. Nakon očeve smrti, 2018. godine, Duško redovno posećuje dom u kojem je odrastao, obilazeći majku i provodeći vreme sa rodbinom tokom praznika.

Pročitajte Pita sa makom Suzane Mančić bolja od svake štrudle, dok se peče osvaja mirisom

Duško Tošić nikada nije krio koliko mu znači rodni Orlovat i mirisi doma koje ga prate od detinjstva. Među njima je posebno mesto zauzela štrudla koju sprema njegova majka Nikoleta, kolač koji i dan-danas miriše na detinjstvo, ljubav i porodična okupljanja. Njena štrudla je omiljeni kolač Duška Tošića, a ova vojvođanska poslastica bila je uvek na stolu, i kad je dolazio sam ili sa bivšom suprugom Jelenom Karleušom i njihove dve ćerke Atinom i Nikom

Ova štrudla nije brza ni jednostavna za pripremu ali je vredna svakog minuta provedenog u kuhinji. Omiljeni kolač Duška Tošića je vojvođanski specijalitet, štrudla, a Nikoleta od ovog recepta ne odstupa decenijama.

Sastojci:

20 g svežeg kvasca
malo mleka i kašika brašna za kvasac
prstohvat soli
100 g šećera
500 ml mleka
4 žumanca
125 g putera
oko 1 kg brašna
mak ili orasi

U maloj posudi razmutite kvasac sa malo mleka, brašna i soli. Ostavite da nadođe. Umutite pola putera sa šećerom i žumancima. Dodajte nadošli kvasac i mleko, pa postepeno umešajte brašno dok ne dobijete mekano testo. Dobro umesite i ostavite da naraste oko 90 minuta. Kada testo nadođe, podelite ga na četiri lopte. Svaku razvucite u pravougaonik, premažite margarinom i dodajte fil od maka ili oraha kuvanih sa šećerom i mlekom. Uvijene štrudle premažite umućenim belancima i pecite na 200°C oko 30 minuta.

Da se jasno naslutiti da je majka Duška Tošića vrsna domaćica i zašto je njena štrudla omiljeni kolač Duška Tošića.

