Majka ga uvek njime dočeka, cela kuća miriše: Ovo je omiljeni kolač Duška Tošića

Omiljeni kolač Duška Tošića je vojvođanski specijalitet
Fudbaler Duško Tošić danas vodi luksuzan život ali nije zaboravio svoje početke iz skromnog doma u Orlovatu, selu nadomak Zrenjanina. Ljubavi i podrške mu nije nedostajalo jer su otac Milorad, majka Nikoleta i sestra Katarina oduvek navijali za njega. Nakon očeve smrti, 2018. godine, Duško redovno posećuje dom u kojem je odrastao, obilazeći majku i provodeći vreme sa rodbinom tokom praznika.

Duško Tošić nikada nije krio koliko mu znači rodni Orlovat i mirisi doma koje ga prate od detinjstva. Među njima je posebno mesto zauzela štrudla koju sprema njegova majka Nikoleta, kolač koji i dan-danas miriše na detinjstvo, ljubav i porodična okupljanja. Njena štrudla je omiljeni kolač Duška Tošića, a ova vojvođanska poslastica bila je uvek na stolu, i kad je dolazio sam ili sa bivšom suprugom Jelenom Karleušom i njihove dve ćerke Atinom i Nikom.
Ova štrudla nije brza ni jednostavna za pripremu ali je vredna svakog minuta provedenog u kuhinji. Omiljeni kolač Duška Tošića je vojvođanski specijalitet, štrudla, a Nikoleta od ovog recepta ne odstupa decenijama.
Sastojci:
20 g svežeg kvasca
malo mleka i kašika brašna za kvasac
prstohvat soli
100 g šećera
500 ml mleka
4 žumanca
125 g putera
oko 1 kg brašna
mak ili orasi
U maloj posudi razmutite kvasac sa malo mleka, brašna i soli. Ostavite da nadođe. Umutite pola putera sa šećerom i žumancima. Dodajte nadošli kvasac i mleko, pa postepeno umešajte brašno dok ne dobijete mekano testo. Dobro umesite i ostavite da naraste oko 90 minuta. Kada testo nadođe, podelite ga na četiri lopte. Svaku razvucite u pravougaonik, premažite margarinom i dodajte fil od maka ili oraha kuvanih sa šećerom i mlekom. Uvijene štrudle premažite umućenim belancima i pecite na 200°C oko 30 minuta.
Da se jasno naslutiti da je majka Duška Tošića vrsna domaćica i zašto je njena štrudla omiljeni kolač Duška Tošića.
