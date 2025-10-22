Iz Srbije u svet: Biser Nutri Akademija kao primer dobre prakse u edukaciji o ishrani

Povodom obeležavanja Svetskog dana hrane (World Food Day), koji se ove godine održava pod sloganom „Ruku pod ruku za bolju hranu i bolju budućnost“, predstavnici Srbije su aktivno učestvovali na međunarodnoj konferenciji pod pokroviteljstvom grupe Savencia Fromage & Dairy, uz učešće timova iz Argentine, Francuske, Južnoafričke Republike i Srbije.

Događaj je realizovan putem online platforme Teams, na engleskom jeziku, i organizovan je u saradnji sa sektorom za ishranu grupe Savencia. Cilj konferencije bio je da istakne zajedničku posvećenost zdravijoj, održivoj ishrani koja povezuje ljude širom sveta. Promo

Srbija je imala priliku da predstavi svoj primer dobre prakse kroz inicijativu Biser Nutri Akademija #PositiveFood, program edukacije o zdravoj ishrani koji realizuje kompanija Mlekoprodukt, lider na tržištu sireva u Srbiji, u saradnji sa dr Snežanom Dejanović – specijalistom u javnom zdravlju i subspecijalistom dijetoterapije.

Na konferenciji su govorile Bojana Momčilov - direktorka komunikacije i održivog poslovanja u Mlekoproduktu i dr Snežana Dejanović, koje su istakle značaj zajedničkog delovanja svih sektora – javnog, privatnog, obrazovnog i kulturnog – u stvaranju kulture zdrave ishrane i podršci deci da odrastaju zdravije.

„Naša misija je da inspirišemo decu, roditelje i obrazovne ustanove da prepoznaju važnost uravnotežene ishrane. Kroz radionice, konferencije i kampanje na društvenim mrežama pokazujemo da zdrava ishrana može biti zabavna, ukusna i deo svakodnevnog života,“ izjavila je Momčilov. Promo

Program Biser Nutri Akademija realizovan je uz podršku Ministarstva prosvete i obuhvata niz aktivnosti: nacionalne konferencije o ishrani, kulinarske radionice za decu, in-store kampanje „Sir & Povrće“, edukativne sadržaje na društvenim mrežama, kao i promociju zdravih navika među zaposlenima.

Poseban akcenat stavljen je na edukaciju kroz kreativni pristup: radionice vodi profesor kuvarstva Borisav Lović, a kampanju podržava i poznata muzička umetnica Leontina Vukomanović sa dečjim horom Čarolija, čime se dodatno približava najmlađima.

Dr Snežana Dejanović je istakla da je dečja gojaznost u porastu i da su podaci iz nacionalnih istraživanja alarmantni:

„Od 2006. do 2019. godine, stopa gojaznosti kod dece u Srbiji se učetvorostručila. Ova statistika zahteva hitnu akciju i sinergiju svih društvenih aktera. Kompanije koje posluju na održiv način, kao što je Mlekoprodukt, mogu imati snažan uticaj na prevenciju gojaznosti kroz edukaciju i promociju zdravih navika,“ rekla je dr Dejanović. Promo

Jedan od najznačajnijih rezultata inicijative je renoviranje i opremanje kulinarske škole u Zrenjaninu, koja će služiti kao centar za promociju zdravih prehrambenih praksi.

Svest o važnosti zajedničkog angažovanja – od pojedinaca i obrazovnih ustanova do države i društveno odgovornih kompanija – nalazi se u središtu misije kompanije Mlekoprodukt i grupe Savencia.

Obeležavanje Svetskog dana hrane bilo je prilika da se sumiraju postignuti rezultati i potvrdi zajednička posvećenost stvaranju zdravije budućnosti.

Kroz sinergiju znanja, kreativnosti i odgovornosti, Biser Nutri Akademija #Positivefood pokazuje kako jedna lokalna inicijativa može imati širok društveni uticaj – inspirišući nove generacije da rastu uz edukaciju, saradnju i dobru hranu.





