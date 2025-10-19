Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Nedeljni ručak kod Popovića ne prolazi bez ovakvog krompira: Saša je Suzanin specijalitet obožavao

Autor: | 19/10/2025

Suzana Jovanović jednom prilikom bila je gošća emisije „Praktična žena“ u kojoj je pripremala nekoliko jela. Međutim, recept Suzane Jovanović za aromatični krompir naročito je privukao pažnju.

To se između ostalog, uvek nalazilo na porodičnoj trpezi Popovića za nedeljni ručak, a Saša je posebno voleo da uživa u đakonijama koje mu sprema supruga. Krompir na ovakav način mu je bio omiljeni.

– Krompir je kod nas jedna od najzastupljenijih namirnica, a ujedno i jedna od mojih omiljenih namirnica. Krompir volim u svim mogućim oblicima. Ovaj način na koji ću danas kuvati veoma je jednostavan, a opet je nešto drugačiji od onog klasičnog pečenja krompira u rerni – rekla je Suzana pre nego što je započela pripremu jela koje se može jesti samostalno, ali i uz pečenje.

Sastojci:

– krompir

– pola kašičice ruzmarina

– pola kašičice bosiljka

– 2 čena belog luka

– svinjska mast

– maslinovo ulje

– maslac

Priprema:

Krompir oljuštimo, operemo i celog ga stavimo u slanu ključalu vodu. Kada krompir bude kuvan malo više od pola, izvadite ga iz vode. Pleh podmazati svinjskom mašću, potom ceo krompir poređati na njega. Potom, krompir staviti da se oko pola sata zapeče u rerni.

Zapečen krmpir samo malo zgnječiti svaki ponaosob. U činijici pomešati maslinovo ulje, bosiljak, ruzmarin, so, dva čena izgnječenog belog luka i dve kašike alkoholnog sirćeta. Krompir potom preliti začinima, na njega staviti po kašičicu maslaca i vratiti ga u rernu na desetak minuta da se zapeče.

