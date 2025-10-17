Nedelja meksičke kuhinje u hotelu Metropol Palace, Beograd ‘Noches de la Cucaracha’

Beograd ovog oktobra postaje prestonica autentičnih ukusa Latinske Amerike! Hotel Metropol Palace Belgrade, u saradnji sa Ambasadom Meksika, organizuje jedinstveni gastronomski događaj – Nedelju meksičke kuhinje, koja će se održati od 21. do 26. oktobra 2025. godine na spektakularnom krovu hotela, u restoranu The Twenty Two. Instagram/La Cucaracha

Tokom ove kulinarske nedelje, gosti će imati priliku da uživaju u tradicionalnim meksičkim specijalitetima koje će pripremati Chef Diana Beltrán, renomirana kuvarica poznata po svom umeću da spoji autentične recepte sa savremenim kulinarskim pristupom. Njeni pažljivo osmišljeni meniji donose bogatstvo ukusa, boja i mirisa koji čine meksičku kuhinju jednom od najvoljenijih na svetu.

U elegantnom ambijentu rooftop restorana The Twenty Two, posetioci će moći da dožive jedinstvenu atmosferu – savršen spoj beogradske panorame, vrhunske gastronomije i živopisnog duha Meksika. Očekuje vas tematska fiestа uz autentične sastojke, muziku i neponovljivo kulinarsko iskustvo koje će vas odvesti na putovanje kroz srce meksičke tradicije.

Meksička kuhinja, priznato kulturno nasleđe UNESCO-a, poznata je po svojim dubokim korenima, raznovrsnim ukusima i vibrantnim prezentacijama. Tokom Nedelje meksičke kuhinje u Metropol Palace hotelu, svi gosti imaće priliku da je dožive u svom najautentičnijem obliku — direktno iz ruku prave meksičke chef majstorice.






