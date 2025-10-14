Bilja Jevtić otišla u rodni Grejač pa zasukala rukave, sa sestrom pravi ajvar, selo je zakon

Zimnica Biljane Jevtić po receptu njene majke

Biljana Jevtić na muzičkoj sceni je četiri decenije, a sa suprugom Acom Ilićem i dalje nastupa, putuje, druži se sa publikom. Instagram screenshot/jevtic_bilja_official

Uprkos popularnosti koja je prati svih ovih godina, uvek se trudila da neguje imidž sasvim obične, porodične žene.

- Mi smo jedna sasvim obična porodica. Međutim, vremena su takva da je normalnost skrajnuta u drugi plan i skoro da smo je se svi zaželeli. Danas, ako nema razvoda, skandala ili svađa mediji se neće ni osvrnuti, a nama ne pada na pamet da izmišljamo takve stvari kako bismo bili “megaekskluzivni”. Uostalom, to bi se kosilo sa našim vaspitanjem i moralom. U godinama smo kad nam treba mir – kazala je Biljana pre neku godinu, u intervjuu za HELLO!, kada se fotografisala porodično, sa suprugom i sinom Ivanom.

Na izmaku oktobra, Biljana Jevtić otišla je u rodno mesto Grejač, ušuškano između Niša i Aleksinca. A tamo je, kako red nalaže za ovo doba godine, “zasukala rukave” i krenula da pravi zimnicu. Instagram screenshot/jevtic_bilja_official

Dok je pevušila dobro poznatu narodnu pesmu “Selo moje lepše od Pariza”, okretala je paprike na “smederevcu”, a u video zapisu je poručila:

- Ja i sestra pravimo zimnicu. Malo sam tužna, ovo je prva godina da nema naše majke, naše glavne šefice. Ona je stvarno bila majstor za ajvar. Bogu hvala naučila nas je, pa nastavljamo tradiciju. Instagram screenshot/jevtic_bilja_official

Uz kadrove iz porodičnog doma Bilja je javnosti predstavila sestru i zeta, sa kojim je podelila posao. Složno su ispekli 50 kila paprike, a kada se paprika ohladila krenuli su da je ljušte i pripremaju za dalju obradu. Instagram screenshot/jevtic_bilja_official

Biljanin zet poručio je u šali da bi bilo dobro da je i paša sa njim, ali i pojasnio zbog čega nije:

- Želim mu dobar provod u Australiji. Instagram screenshot/jevtic_bilja_official





