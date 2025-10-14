Zimnica Biljane Jevtić po receptu njene majke
Biljana Jevtić na muzičkoj sceni je četiri decenije, a sa suprugom Acom Ilićem i dalje nastupa, putuje, druži se sa publikom.
Uprkos popularnosti koja je prati svih ovih godina, uvek se trudila da neguje imidž sasvim obične, porodične žene.
- Mi smo jedna sasvim obična porodica. Međutim, vremena su takva da je normalnost skrajnuta u drugi plan i skoro da smo je se svi zaželeli. Danas, ako nema razvoda, skandala ili svađa mediji se neće ni osvrnuti, a nama ne pada na pamet da izmišljamo takve stvari kako bismo bili “megaekskluzivni”. Uostalom, to bi se kosilo sa našim vaspitanjem i moralom. U godinama smo kad nam treba mir – kazala je Biljana pre neku godinu, u intervjuu za HELLO!, kada se fotografisala porodično, sa suprugom i sinom Ivanom.
Pročitajte Svekrvin recept za imunitet Seka Aleksić obožava, Jakov i Jovan nikada nisu prehlađeni
Na izmaku oktobra, Biljana Jevtić otišla je u rodno mesto Grejač, ušuškano između Niša i Aleksinca. A tamo je, kako red nalaže za ovo doba godine, “zasukala rukave” i krenula da pravi zimnicu.
Dok je pevušila dobro poznatu narodnu pesmu “Selo moje lepše od Pariza”, okretala je paprike na “smederevcu”, a u video zapisu je poručila:
- Ja i sestra pravimo zimnicu. Malo sam tužna, ovo je prva godina da nema naše majke, naše glavne šefice. Ona je stvarno bila majstor za ajvar. Bogu hvala naučila nas je, pa nastavljamo tradiciju.
Uz kadrove iz porodičnog doma Bilja je javnosti predstavila sestru i zeta, sa kojim je podelila posao. Složno su ispekli 50 kila paprike, a kada se paprika ohladila krenuli su da je ljušte i pripremaju za dalju obradu.
Biljanin zet poručio je u šali da bi bilo dobro da je i paša sa njim, ali i pojasnio zbog čega nije:
- Želim mu dobar provod u Australiji.
Pročitajte još
Bilja Jevtić otišla u rodni Grejač pa zasukala rukave, sa sestrom pravi ajvar, selo je zakon
Zimnica Biljane Jevtić po receptu njene majke
14/10/2025Saznajte više
Mirka je od luksuznog penthausa napravila pravi raj za četvoro mališana, Vujadin ovde uživa
Dom Mirke Vasiljević i Vujadina Savića je opremljen po njihovoj zamisli
13/10/2025Saznajte više
Anastasija stigla u Beograd, Ceca joj odmah spremila omiljeni doručak
Omiljeni doručak Anastasije Ražnatović, keks i mleko, mnogi obožavaju
12/10/2025Saznajte više
Milan Marić pravi vrhunske sarme, imamo i recept
Recept Milana Marića za vrhunske sarme
11/10/2025Saznajte više
Klavir, moderan nameštaj i zid u staklu: Ovde su odrasle Mila i Vera Ćetković, porodični dom u srcu prestonice FOTO
Dom Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića je oaza mira glumačkog para
10/10/2025Saznajte više
Yasmin Levy ponovo u Novom Sadu: Magija world music zvuka u Srpskom narodnom pozorištu 4. decembra
Yasmin Levy ponovo u Novom Sadu - Magija world music zvuka u Srpskom narodnom pozorištu 4. decembra
10/10/2025Saznajte više
Komentari (0)