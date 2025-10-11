Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Milan Marić pravi vrhunske sarme, imamo i recept

Autor: | 11/10/2025

Recept Milana Marića za sarme

Uloge koje je do sada odigrao lansirale su Milana Marića u sam vrh našeg glumišta. Iako u intervjuima koje daje uglavnom priča o umetnosti, kad reši da napravi iskorak, u razgovoru sa novinarima otkrije i druge svoje talente. Kao, na primer, za kuvanje.

Florian Boillot/Profimedia

 

- Zahvaljujući tome što sam oduvek imao gde da jedem kad sam gladan, i zato što nisam izbirljiv, i dan-danas mi je priprema hrane neizmerno uživanje – otkrio je za magazin Glorija.

- Nikad nisam čitao recepte na internetu ili zavirivao u kuvare. Kad mi se nešto jelo, zvao sam mamu da mi ispriča postupak pripreme. Sve ostalo sam radio „odokativno” i dosta sam eksperimentisao. Ne gledam čak ni emisije o kuvanju i nemam omiljenog kuvara – priznaje Milan Marić.

Sjajni glumac na svom kulinarskom repertoaru ima niz specijaliteta domaće kuhinje. Odmalena se motao oko šporeta dok je majka pripremala obroke. Sam je time počeo ozbiljnije da se bavi kad se odselio od svojih, pred kraj fakulteta.

- I ranije sam znao da spremim neka jednostavna jela: da ispržim jaje, napravim sendvič, skuvam viršle. Čini mi se da me je kuvanje oduvek zanimalo, mislim da je to kreativna radnja, samo ne valja kad postane teret. Kad morate da kuvate, to počne da smara.

Christoph Soeder/Profimedia

 

Prvu sarmu zavio je bez ičije pomoći, potpuno intuitivno.

- To nije najkomplikovanije jelo koje umem da spremam. Zapravo, mislim da zaviti sarmu uopšte nije teško. Ne sećam se kad sam to uradio prvi put, bilo je davno, ali pamtim da mi je uspelo iz prvog pokušaja.

Kao svaki kuvar, i Milan Marić ima svoje kulinarske tajne koje ga čine velikim majstorom.

- S obzirom na to da sam gurman, moje sarme su sa više mesa. Naravno, u mesari tražim da mi ga samelju dva puta, i često uzimam mešano - juneće i svinjsko. Uživam u celom postupku, od biranja luka, bibera, začina, ulja, preko ispiranja listova kiselog kupusa do dinstanja mesa. Više volim integralni pirinač, jer za razliku od belog ima specifičan šmek.

Shutterstock

 

- Najzahtevnije kod sarmi jeste motanje, jer oduzima najviše vremena. Na kraju, pre nego što ih stavim na šporet, u zavisnosti od raspoloženja, dodam lovorov list ili suvu slaninicu da zamiriše - otkrio je Milan Marić.

