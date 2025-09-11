Ajvar Nade Topčagić uvek uspe, 35 godina pravi ga bez greške, njen trik ne piše ni u jednom kuvaru

Ajvar Nade Topčagić svi hvale

U moru recepata i saveta za pripremu zimnice, ajvar Nade Topčagić zauzima posebno mesto. I to ne samo među njenim fanovima, već i među kolegama sa estrade. Pevačica već 35 godina ajvar kakvom nema ravnog, i kako kaže - ni jednom joj nije propao. Antonio Ahel/ATAImages

- Za mene je ajvar ozbiljna stvar. To nije jelo, to je obaveza - rekla je Nada ranije, objašnjavajući kako protiču jesenji dani u njenom domu.

Pevačica strogo drži do higijene, i kaže da sve kreće od čistoće, ali ne obične. Ruke se peru isključivo sodom bikarbonom, a ne deterdžentima.

- Ne želim da hemikalije pokvare ukus ili zdravlje. Soda sve uklanja, a prirodna je - obrazlaže Nada. Instagram/@topcagicnada

Tegle se ribaju četkama, peru u vreloj vodi i suše u rerni. I nijedna se ne koristi dok nije potpuno suva. Paprike bira kao da ih sprema za takmičenje tj. svaku pere, proverava, čisti, peče dok ne pocrni taman koliko treba, da se lako ljušti...

Al ajvar Nade Topčagić svi hvale jer uspešno održava kvalitet dugi niz godina, a trik koji pravi razliku dolazi u završnom postupku pripreme:

- Kad skuvam ajvar, još vreo ga sipam u tegle. I to do samog vrha, toliko da se poklopac jedva navuče. Onda svaku teglu umotam u krpe i poređam u korpu umotanu u ćebe - otkriva Nada.

- Toplota mora da se zadrži. To je ono što čuva ajvar, čini ga gustim, punim i trajnim. Taj trik mi je davno rekla jedna baka i ne postoji u kuvarima. To se prenosi šapatom - rekla je pevačica uz smeh.

Zato se svake jeseni ponavlja ista scena, kolege zovu, pitaju "je l' stigla zimnica", a teglice Nadinog ajvara putuju širom Srbije. Jer ajvar Nade Topčagić nije samo ukusan – on traje. Godinama.









