Ovo Megan Markl jede svakog dana, vitka linija zagarantovana

Ishrana Megan Markl je veganska i bezglutenska ali vojvotkinja uživa i u gurmanlucima

Megan Markl, bivša glumica i supruga princa Harija, poznata je po svojoj besprekornoj liniji i zdravim navikama, ali ne krije da uživa u hrani i gurmanlucima koje povremeno dozvoljava sebi.

Ishrana Megan Markl je veganska i bezglutenska što, kako tvrdi, čini čuda za njen ten i energiju koja joj ne nedostaje.

Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation