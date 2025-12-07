Endi Marej ekskluzivno za HELLO! o životu posle tenisa: Ne nedostaje mi! Ne idem na teren, želim da sam kod kuće

Bivši teniski šampion Endi Marej govori za britanski HELLO! o svojoj deci, porodici i životu posle završetka profesionalne teniske karijere

Kada ga pitaju o životu u penziji, Endi Marej (38) ne pominje adrenalin meč lopti ili oduševljenje publike. Umesto toga, njegov fokus je u potpunosti usmeren na trčanje do škole. Za čoveka koji je ceo svoj život proveo uronjen u atmosferu visokog pritiska globalne turneje najmanje 30 nedelja u godini, prelazak na očinstvo sa punim radnim vremenom je bio iznenađujuće besprekoran.

- Veoma sam srećan što sam u poziciji da to mogu da uradim. Ja dovodim i odvodim decu, a sada sam tu za sve rođendane i školske događaje. Obožavam to - priča Endi Marej ekskluzivno za britanski HELLO! o svojoj novoj rutini. Photo by Warren Little/Getty Images

- Moj odnos sa decom je u poslednjih godinu dana postao mnogo jači jer sam sa njima svaki dan“, priseća se on. Sada kada se povukao iz blistave karijere na teniskom terenu i uprkos tome što ga ljudi stalno pitaju „šta je sledeće?“, Endijeva ambicija je trenutno jednostavno da bude tata.

Međutim, Endi otkriva da čak ni osvajači grend slema nisu imuni na ponižavajuće ispitivanje devetogodišnjaka. Njegova mlađa deca možda uživaju u njegovom sve češćem prisustvu, ali njegova najstarija ćerka Sofija "svakako me smatra neugodnim“.

Protokoli za školsku vožnju sada se strogo sprovode.

- Kada je ostavim, to je kao: 'Isključi muziku, ne izlazi iz kola'“, prepričava on. Rutina preuzimanja je podjednako napeta.

- Ona neće da ide pored mene. Voli da hoda dosta koraka iza mene. Photo by John Phillips/Getty Images

Endi Marej sreću je pronašao pored supruge i četvoro mališana

Za Endija, koji živi u Sariju sa suprugom Kim i decom - Sofijom (9), Edi (7), Tedi (5) i Lolom (4) - ova sezona više nije samo povodom poklona, već jednostavno prilika da svi budu zajedno. Porodica mu pruža pravi odmor i uživanje, pa na tenis ni ne pomišlja.

Odmah nakon što je okačio reket o klin, Endi je poslušao savet da "isproba mnogo novih stvari“, direktiva koja je dovela do kratkog, istaknutog trenerskog mandata sa Novakom Đokovićem. On to opisuje kao jedinstvenu priliku, ali upravo taj poziv pojačao je njegov glavni cilj da ostane u mestu, tj tu gde je.

- Shvatio sam da ni ja ne želim da budem na putu. Želim da budem kod kuće. Osećam kao da se moja svrha promenila. Bio sam veoma fokusiran na svoju tenisku karijeru, a sada je sva ta pažnja usmerena na moju porodicu i decu. Tako da trenutno nemam nikakvu potrebu da idem na teniski teren, ne nedostaje mi. I mislim da je to zaista pozitivna stvar - jasan je Endi Marej. Photo by John Phillips/Getty Images





