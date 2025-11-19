Trenirala plivanje i tenis, pa otkrila za šta je zapravo talentovana: U ovome je tajna vitke linije Milene Radulović

Harizmatična glumica Milena Radulović rođena je pre 30 godina u Beogradu. Publika je zna iz brojnih televizijskih serija, a poslednjih godina angažovana je i u inostranstvu, ponajviše u Rusiji i Španiji.
Već duže vreme uživa u skladnoj emotivnoj vezi sa Ognjenom Jankovićem iz “Beogradskog sindikata”, što je i potvrdila gostujući u emisiji “Dobro veče sa Andrijom”, na Una televiziji.
Pročitajte Milan Marić - Psihoterapija je najbolje uložen novac u mom životu
Milena je, između ostalog, pričala o porodici, karijeri, medijima, a otkrila je i da je odlična kuvarica, kao i da voli da jede.
Ipak, to se na prvi pogled ne može zaključiti budući da je u odličnoj fizičkoj formi.
- Ceo život sam se bavila nekim sportom. Trenirala sam plivanje, tenisa, a onda sam otkrila da sam talentovana za jogu. Odmah sam shvatila da mi prija jer ne moram da trčim, nije mi naporno kao na treningu. Nekako mi je odmah sve išlo od ruke.
Na kraju emisije Milena Radulović je demonstrirala svoje umeće, a ubedila je i kolege u studiju da joj se pridruže.
