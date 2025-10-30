Jasna Đurović mnogo radi, malo spava, ali od jedne navike ne odustaje: Oslobodila me je svih stega u životu

Jasna Đurović, iza koje je dugogodišnja uspešna karijera protkana novinarskim priznanjima, 2022. postala je deo tima Una televizije, gde poslednjih godinu dana radi emisiju "To je život".

- Nikada to nije jedna priča, jer jednu pišem, druga se montira, treću snimamo, četvrtu zakazaujem. Trenutno sam izuzetno srećna jer sam uspela da nađem jednu divnu gospođu koja je 12 godina bila u medijskoj ilegali. Istovremeno sam i vrlo potresena jer radim na priči iz mog rodnog kraja, koja je me je skroz pomerila – rekla je u intervjuu za novi broj magazina HELLO!, odgovarajući na pitanje koja tema trenutno okupira njenu pažnju. Una TV

Sve priče, kaže, oseća lično. Nikada nije zloupotrebila nečije poverenje, a u pitanju su najintimnije, često i teške, ispovesti.

- Mi ljudima ulazimo u kuću, pa i u život. Sa njima provodimo vreme, jedemo, čujemo se i kad se sve završi, postajemo prijatelji na duge staze. To, opet, ne isključuje profesionalizam, ali ne može a da ne bude tako prisno. Na prvom mestu je razumevanje i podrška.

Profesija kojom se bavi Jasna Đurović zahteva dobru mentalnu, ali i fizičku kondiciju.

- Imajući u vidu da je obim posla koji obavljam zaista prevelik i da često ostajem za kompjuterom do duboko u noć, malo vremena mi ostaje za spavanje. Gledano iz tog ugla ne mogu reći da živim zdravo, ali godinama unazad trčim, i to solo. Kiša, sneg... nije mi bitno kakvo je vreme.

- Trčanje me je oslobodilo svih stega u životu i ne odričem ga se. Makar nemala sna čitave noći, nema šanse da propustim uobičajeni termin - iskrena je Jasna Đurović. Una TV





