Poznati hrvatski voditelj 14 godina se bori sa depresijom: Pokušavao sam i da vežbam kada je baš loše, ali ne pomaže, onda moraš da uzmeš...

Hrvatski voditelj i novinar Aleksandar Stanković široj javnosti je poznat po kultnoj emisiji „Nedeljom u 2”, u kojoj je ugostio najznačajnije ličnosti regiona, iz svih sfera javnog života. Čuven po svom britkom jeziku i direktnim pitanjima, zbog kojeg su sagovornici uvek dolazili sa dozom straha, Aleksandar je mnoge iznenadio kada je progovorio o zdravstvenim problemima koji su ga u stopu pratili.

Dok je pokušavao da nađe rešenje, pa i spas, trudio se da niko ne primeti kakvu muku ima. A onda je prošle godine pred javnost je izašao sa knjigom „Iz svoje kože: Život s depresijom”, koju je u Beogradu predstavio na Svetski dan mentalnog zdravlja.

- Depresija je kada tri meseca čekaš da ti petnaest minuta bude bolje. To nije tuga zbog nesrećne ljubavi, ni loše raspoloženje zbog neke gluposti. Depresija je potreba da izađeš iz svoje kože – rekao je tada ugledni novinar.

- Ljudima koji boluju od kliničke depresije ne pomaže ni želja da se ona pobedi, ja imam strašnu želju da je pobedim, ali ne ide to tako, zato ovom knjigom želim da senzibilizujem javnost. U fazi kada sam dobro mogu najnormalnije da se smejem, no to ne znači da nemam problema, to ne znači da ni drugi ljudi kada se smeju nemaju probleme, da ne nose ogromnu tugu u sebi - istakao je. A.K. ATA Images

Gostujući u pokastu "Velike priče" pokušao je da dočara kako izgleda njegova borba, koja je svakodnevna.

- Kada je baš najgra faza depresije, onda tu ništa ne pomaže osim lekova. Ja sam pokušao i da vežbam, ali to ne pomaže, ne može da se održava ravnoteža. Ali dobro da sada o tome ne detaljišem. Ali kada je neka anksioznost prisutna, neka nervoza, i dan -danas dobro rešavam fizičkom aktivnošću, protrčim, vozim bicikl, proradi adrenalin, seratonin, edorfin i bolje se osećaš. Ali kada je baš loše, onda uzmeš lekove, legneš i čekaš da ti bude bolje. I onda posle tri meseca kada bude bolje, onda ponovo krećeš da se dižeš, takva je to bolest - rekao je voditelj, kome je knjiga "Depra" donela samo dobro.

- Nisam znao kako će to što sam objavio knjgu uticati na mene, ali ispostavilo se da se ja na tom promocijama dobro osećam i da je to bio dobar potez - zaključio je Aleksandar Stanković, koji je nekoliko puta do sada govorio da je depresija poremećaj hemijskih procesa u mozgu koji se, kod najvećeg broja slučajeva, može sanirati upotrebom lekova ili razgovorom sa stručnjacima, psihologom, psihijatrom ili psihoterapeutom.

- Nadam se da ćemo senzibilizovati javnost, da će ljudi pružiti ruku onima koji boluju od kliničke depresije ili se bore s anksioznošću i da će odustati od onih priča kao što su ‘idi u prirodu‘, ‘prošetaj malo‘, ‘popij pivo biće ti bolje‘. To vredi kod onih koji su lošeg raspoloženja, ne kod depresivaca‘‘, poručio je voditelj i dodao da mu je pored podrške porodice i prijatelja pomogla činjenica da se sa depresijom bore i drugi ljudi.

- Kada ti je svaki dan isti, kad ne vidiš smisla u bilo čemu što radiš, kada ne možeš da držiš koncentraciju više od jednog minuta u razgovoru sa nekom osobom, kada nemaš obrok, kada ne možeš da se posvetiš svojoj deci, meni je ta ruka koji su mi ti ljudi pružili značila strahovito mnogo - izjavio je Aleksandar Stanković svojevremeno.





