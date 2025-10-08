Matea Milosavljević: O bulimiji treba pričati, to je podmukla boljka

Matea Milosavljević, glumica koju publika zna iz brojnih televizijskih ostvarenja, uključujući i “Igru sudbine”, ovog meseca proslaviće 36. rođendan.

- Zvuči neverovatno. Prva promena, u odnosu na period od pre pet ili deset godina, je težnja ka miru. Bilo bi glupo da ne sazrevam. Drugačije gledam na sve što me je ranije privlačilo. I dalje volim da izađem sa prijateljima, ali ne u meri kao ranije. Sve više volim da vreme provodim kod kuće, da čitam knjige, gledam film – ispričala je nedavno, u intervjuu za “Story”.

Matea je izuzetno popularna na Instagramu, gde ima veliki boj pratilaca. Poverenje je zaslužila i tako što je u intervjuima koje daje otvoreno pričala o problemima sa ishranom, i pružala podršku mladim ljudima koji su u sličnoj situaciji.

-Nikada se nisam pokajala što sam o tome pričala. Trebalo bi je i više da pričam o tome. Sećam se koliko mi se devojčica, ali i dečaka, o kojima se manje govori u kontekstu ovih tema, javilo kada sam prvi put progovorila o bulimiji. Znam koliko im je značila moja priča. Amir Hamzagic/ATAImages

Glumica se sa tim problemom suočila kada je imala 17 godina.

- Prve dve-tri godine je bilo jako, a onda sam uz pomoć psihijatara, nutricionista, porodice i prijatelja počela da rešavam problem. Ne mogu da kažem da sam ga tada potpuno prevazišla, jer se to neko vreme vuklo.

- Bulimija je podmukla boljka, jer ne možeš da popiješ lek i sve prođe. Kažu da se minimalan broj potpuno izlečio. Ja verujem da jesam, ali sam na tome intenzivno radila. Kad je u pitanju anoreksija vidiš da osoba ima problem, a kod bulimije nema vidljivih posledica. Ti znaš da li si povraćao ili nisi, ali kad te pogledaju niko ne može da pomisli da se s tako nečim boriš – kazala je Matea Milosavljević za “Story”. Antonio Ahel/ATAImages

Glumica je, između ostalog, rekla i da se danas odlično oseća u svojoj koži, pa poručila:

- To dolazi s godinama. Najvažnije je kako se psihički osećamo, da li imao sigurnost u sebe i da ne zavisimo od nekih nerealnih standarda lepote koji se nameću.









