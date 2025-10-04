Vitka, a sita: Dijeta Olivere Kovačević skida kilograme i vraća šećer u normalu

Dijeta Olivere Kovačević za dobar izgled i još bolje zdravlje

Olivera Kovačević, kojoj je nedavno istekao mandat na mestu urednice Zabavnog programa Radio-televizije Srbija, jedna je od najzgodnijih dama naše javne scene. Miloš Nadaždin

Visoka, vitka, plava – mogla bi bez problema da prođe i u Holivudu. Naravno, na izgledu treba raditi, pa tako i ona ima neke momente kada nije baš zadovoljna.

U intervjuu koji je nedavno dala za magazin Lepota i zdravlje Olja je otkrila specijalan režim ishrane kojeg se pridržava. Dodala je da organizam prepoznaje manjak hrane kao pretnju i da, kad redovno jede tri obroka, mršavi bez greške.

U njenom slučaju, ključ nije dijeta, već je presudno pravilno kombinovanje namirnica, kao i to koliko su obroci obilni. Miloš Nadaždin

Doručak, iako je najvažniji, Olivera je dugo zapostavljala.

‒ Preskakala sam doručak, više sam jela noću nego danju ‒ priznala je. Ujutru je na njenom stolu uvek hleb, ražani, crni, heljdin, bilo koji bez belog brašna, kao i puter ili kajmak, jaja, slanina i kiselo mleko. Za slatku varijantu bira džem bez šećera, ali i bez zaslađivača. Shutterstock

Dva sata posle doručka vreme je za užinu, kada obično konzumira voće. Nije preporučljivo za prvi obrok u danu jer može da pojača kiselinu u želucu, ali je pravi izbor za užinu.

Četiri sata posle doručka na redu je ‒ ručak. Ako jede meso, mora da bude isključivo kuvano. Ne kombinuje ga sa testeninom ili pirinčem, što je inače preporuka mnogih nutricionista.

Krompir je potpuno izbacila jer nije dobar izbor za ljude sa povišenim šećerom. Ugljeni hidrati krompira pretvaraju se u šećere i tako odlaze u krvotok. Shutterstock

Za večeru, poslednji obrok, na trpezi je nešto lagano, uglavnom riba i salata.

Olji je ovaj režim ishrane pomogao, glukoza je bila na gornjoj granici. Naglašava da postoje brojne zablude u vezi sa zdravom ishranom i da, na primer, kuvani krompir, šargarepa i celer imaju veći glikemijski indeks od belog šećera.

