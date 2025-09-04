Zaboravite na skupe kreme: Kolagenska supa po receptu Momčila Antonijevića učiniće čuda za vaš izgled

Kolagenska supa po receptu Momčila Antonijevića

Kolagen je gradivni protein, komponenta vezivnog tkiva u našem organizmu i čini oko 30 odsto svih telesnih proteina. Kako starimo, opada sinteza kolagena, ali i njegovo obnavljanje, i to u proseku 1 odsto kolagena godišnje posle 25. godine.

Sinteza kolagena drastično opada kod svih osoba starijih od 40 godina, naročito kod žena u menopauzi.

Dobra vest, tim pre što mnogo utiče na vitalnost organizma i dobar izgled, jeste da se kolagen može nadoknaditi. Kozmetičke kuće imaju čitav niz proizvoda sa kolagenom, uključujući kreme i serume, koji se koriste za negu kože, uglavnom sa ciljem da umanje znake starenja.

Momčilo Antonijević, koji poznaje tajne mnogih biljaka i dobro mu je poznata moć prirode, na svom Instagram nalogu podelio je recept za kolagensku supu koja se jednostavno priprema.

Potrebni sastojci :

goveđe kosti 1kg

7 pilećih nogica

zapečena glavica crnog luka

2 šargarepe

manji koren celera

kašika jabukovog sirćeta

kašika kurkume

kašičica sveže mlevenog bibera

list lovora

grančica ruzmarina

dve kašike prirodnog začina od suvog povrća bez natrijum glutamata

Priprema



Kosti i nogice zapecite pola sata u rerni na 200 stepeni. Stavite u veliku šerpu, pustite da provri, skidajte penu. Dodajte ostale sastojke, smanjite vatru na tiho, poklopite I kuvajte bar 3 sata. Procedite I dodajte svež list peršuna ili celera.



Kad se ohladi čuvajte u frižideru, pojedite porciju tanjir, dva svaki dan i slobodno dodajte u jela i variva.



Ova supa će, kako je istakao Momčilo Antonijević, fantastično revitalizovati kosu, kožu i učiniti čuda za bolne zglobove.









