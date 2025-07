Ima 65 godina, a telo mladića: Đole Đogani otkrio svoj jelovnik, dan po dan

Izgled Đoleta Đoganija godinama unazad tema je medijskih natpisa. To i ne treba da čudi ako se ima u vidu da je ovog leta proslavio 65. rođendan, mada bi malo ko to mogao da zaključi na prvi pogled. Luka Šarac

U ovo doba godine, po običaju, boravi na moru, a pri pogledu na fotorafije sa plaže pitanje koje se iznova nameće jeste – kako postiže da u sedmoj deceniji ima takvo telo.

On sam nikada nije tvrdio da su njegove pločice na stomaku zasluga genetike, već je jasno stavljao do znanja da je to proizvod ozbiljnog vežbanja i vođenja računa o ishrani. I to nje od juče. Tog režima pridržava se već decenijama.

Izgled Đoleta Đoganija počeo je da se oblikuje u ovom pravcu još dok je, u mladim danima, trenirao atletiku. Sportksu disciplinu i zdrave navike zadržao je i kada je 1980. goidine atletiku zamenio plesom.

Otac četvoro dece, već godinama je i deda, a o tom statusu govorio je nedavno za Story.

- Ljudi vole da te stave u kalup, a godine sigurno ne određuju čoveka. Ja jesam deda po zvanju, jer imam unuku, ali nisam po stanju (smeh) Tako sam i za penziju po broju godina, ali potpuno iskreno kažem da se nikad bolje nisam osećao. Fizički sam spreman da mnogo toga uradim, pa i da se u sportskim aktivnsotima takmičim sa muškarcima koji su dvadest godina mlađi od mene. Ako si sačuvao telo, a na mentalnom nivou si stamen i zreo, koga je briga za godine?

Privatna arhiva

Istovremeno, progovorio je o onome što mnoge zanima, a to je – čega se odrekao da bi i u 65. godini izgledao kao neko ko ima upola manje godina.

- Za mene dobitna kombinacija nije bilo koji režim ishrane, već onaj koji prija mom organizmu. Sigurno je da naše telo traži ono što mu je potrebno. Dva puta nedeljno jedem meso, dva puta ribu, dva puta samo povrće, a jedan dan je post, pa tada uzimam samo sokove.

- Svakog dana ne jedem ništa od sedam uveče do sutradan u deset. Sve vreme treba voditi računa da telo ne pati, jer ono sve pamti. Ako mu u nekom periodu uskratiš hranu, u sledećem će tražiti više.

Privatna arhiva

Iznenadili smo se kada smo saznali da Đole već pet godina ne odlazi u teretanu. Smatra da ona, baš kao i trčanje, nije pravi izbor za ljude koji imaju više od šezdeset godina. Uz to, upavo zato što je njegovo telo mnogo toga pamtilo, sada ne mora da radi onoliko koliko je ranije. Dva puta nedeljno odlazi na bazen i u saunu. Luka Šarac