bella BiObased: U SKLADU SA TVOJOM PRIRODOM

Ukoliko je tvoj izbor “zelen” i ukoliko se trudiš da živiš u skladu sa prirodom, onda si sigurno nailazila na more problema i prepreka. Puno je plastike u proizvodima koje trošimo svakodnevno, a koja završi u rekama, morima… Sistem reciklaže još uvek nije široko rasprostranjen… No, na sreću, poslednjih godina je Good To Be Green trend uzeo maha, tako da sve više proizvođača unapređuje svoje proizvode kako bi doprineli smanjenju zagađenja planete.

Pomaci se dešavaju i u industriji higijenskih uložaka bez kojih ni jedna žena ne može. Već poznati “ulošci koji dišu” brenda bella proširili su svoj portfolio novom linijom ekoloških ultra tankih ciklusnih i dnevnih uložaka bella BiObased, koje možete naći u bolje snabdevenim drogerijama. Naime, bella BiObased proizvodi su napravljeni od najmanje 60% (ciklusni) tj. od najmanje 80% (dnevni) obnovljivih izvora, čime su dali doprinos štednji neobnovljivih resursa naše planete i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Čak je i samo pakovanje od biorazgradivog kartona. Promo

Nemoj da te iznenadi crveno-plavi znak sa kornjačom na kutiji bella BiObased uložaka – u pitanju je SUP oznaka da postoji određeni procenat plastike u obeleženom proizvodu. Na sreću, ovu oznaku ćete sve češće sretati između ostalog i na higijenskim proizvodima za jednokratnu upotrebu (kao što su higijenski ulošci). Ona treba da doprinese smanjenju količine otpada koji završava u morima, jer označava proizvode čije nepropisno odlaganje može da naudi prirodi. Promo

Da ne bude zabune: navedenim ulaganjima bella BiObased ulošci nisu izgubili ništa kada je u pitanju njihova namena, naprotiv. I na ciklusnim i na dnevnim ulošcima gornji sloj je od 100% bambusa koji je nežan prema koži, garantuje izuzetnu udobnost a poseduje i prirodna antibakterijska svojstva. Ciklusni ulošci bella BiObased na primer imaju više kvalitetnih slojeva koji doprinose sigurnosti dama “u onim danima”. Ispod sloja materijala od netkanog bambusa nalazi se pamučni upijajući sloj pa viskozno-celulozno jezgro sa odličnom moći upijanja, a tu su i velika krilca, zahvaljujući kojima se ulošci mogu odlično pričvrstiti za donji veš. Promo

Dakle, ako tražiš proizvod koji brine i o prirodi i o tebi, koji ne sadrži hlor, bez parfema je i dermatološki testiran – ne traži dalje: bella BiObased higijenski ulošci su odgovor na tvoje zahteve.